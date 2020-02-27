Четвертый день Масленицы: забавные поздравления и открытки

Четвертый день Масленичной недели, которая в этом году началась 24 февраля, называют Разгуляй. С этого дня начинается так называемая широкая Масленица, по традиции к этому времени заканчиваются все хозяйственные работы по дому.
Чтобы не нарушать давних обычаев праздника, в эти дни не принято сидеть дома, поощряются шумные гуляния и походы в гости. Собираясь проведать родных и близких, нелишним будет выучить некоторые традиционные поздравления, которые можно использовать также в качестве тостов.
"Апостроф" собрал лучшие поздравления и открытки.
Хочу поздравить с Масленицей, а также пожелать,
С достатком жить, ни бед, ни горестей не знать.
И чтобы сладкой жизнь была, ты мёда не жалей,
И для блинов купи еще сметанку пожирней.
Спешу с праздником тебя поздравить,
Ведь Масленица наступает!
Пусть солнце светит за окном,
Мир и добро идут в твой дом.
И не забудь про угощения,
Пеки скорей блины горой.
Пусть будет много вдохновения,
А в сердце пусть будет покой!
Зиму смело провожаю,
С Масленицей поздравляю,
Приглашай к себе тепло,
И цвети врагам на зло,
Солнца больше в серый быт,
Дома стол уже накрыт,
Пусть друзья не забывают
И блинами угощают.