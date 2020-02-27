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Четвертый день Масленицы: забавные поздравления и открытки

четверг, 27 февраля 2020, 10:08
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Четвертый день Масленичной недели, которая в этом году началась 24 февраля, называют Разгуляй. С этого дня начинается так называемая широкая Масленица, по традиции к этому времени заканчиваются все хозяйственные работы по дому.

Чтобы не нарушать давних обычаев праздника, в эти дни не принято сидеть дома, поощряются шумные гуляния и походы в гости. Собираясь проведать родных и близких, нелишним будет выучить некоторые традиционные поздравления, которые можно использовать также в качестве тостов.

"Апостроф" собрал лучшие поздравления и открытки.


Хочу поздравить с Масленицей, а также пожелать,

С достатком жить, ни бед, ни горестей не знать.

И чтобы сладкой жизнь была, ты мёда не жалей,

И для блинов купи еще сметанку пожирней.

Спешу с праздником тебя поздравить,

Ведь Масленица наступает!

Пусть солнце светит за окном,

Мир и добро идут в твой дом.

И не забудь про угощения,

Пеки скорей блины горой.

Пусть будет много вдохновения,

А в сердце пусть будет покой!

Зиму смело провожаю,

С Масленицей поздравляю,

Приглашай к себе тепло,

И цвети врагам на зло,

Солнца больше в серый быт,

Дома стол уже накрыт,

Пусть друзья не забывают

И блинами угощают.

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