Преодолел видовой барьер: в ВООЗ сделали тревожное заявление о переносчиках коронавируса

Специалисты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание новым типом коронавируса COVID-19, преодолел видовой барьер для человека от неизвестного пока промежуточного животного-хозяина.

О деталях исследования сообщили в четверг, 27 февраля, на официальной странице Минздрава Украины.

"Наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 являются летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина. Причем такими могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которые еще не были идентифицированы", – говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты ВОЗ отметили, что в целом такие вирусы очень стабильны в замороженном состоянии. В частности исследования других коронавирусов показали выживание до двух лет при температуре -20°C.

При этом в ВОЗ успокоили, что хотя штаммы коронавирусов стабильны при низких температурах в течение определенного периода, однако гигиена продуктов питания и соответствующие методы обеспечения безопасности могут предотвратить передачу через них вирусов.

Также, несмотря на то, что коронавирусы являются чувствительными к температуре приготовления, которая составляет 70°C, специалисты ВОЗ советуют избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. В частности осторожнее следует обращаться с сырым мясом, молоком и органами животных – для недопущения перекрестного загрязнения сырой пищи.

"SARS-CoV и MERS-CoV подвержены наиболее применяемым протоколам очистки и дезинфекции, и пока нет никаких признаков того, что SARS-Cov-2 ведет себя по-другому", – заключили во Всемирной организации здравоохранения.

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