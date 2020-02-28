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6-летнюю девочку нашли на улице: полиция показала жуткие фото квартиры многодетной семьи в Киеве

пятница, 28 февраля 2020, 10:24
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В Киеве нашли 6-летнюю девочку, которая была одна без взрослых.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Информация о ребенке поступила на линию правоохранителей. Им рассказали, что в конце маршрута, на улице Довженко, обнаружили маленькую девочку без сопровождения взрослых.

Ребенок рассказал, что она ехала в садик со старшим братом, а потом его потеряла и сама заблудилась. Пообщавшись с девочкой, патрульные быстро установили дом и квартиру в которой она проживает. Дверь квартиры им открыл отец ребенка, который был очень удивлен увиденному. Старший сын ничего не рассказал ему о том, что потерял сестру. Он был уверен, что его дочь в саду.

Внимание патрульных также привлек беспорядок, который был в квартире: разбросанные вещи и сломанные детские кроватки. Всего в семье проживает 4 детей. Об этой ситуации инспекторы сразу сообщили коллегам по ювенальной превенции и в службу по делам детей - они взяли ситуацию под личный контроль.

Как сообщал "Апостроф", в сети активно обсуждают Дом ребенка, который находится в Якутии. Условия для жизни детей здесь просто ужасающие.

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