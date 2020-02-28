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Обострение в Идлибе: террорист Путин стал героем забавной карикатуры

пятница, 28 февраля 2020, 12:26
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Художник-карикатурист Сергей Елкин высмеял поведение России в ответ на заявления Турции об атаке на их войска в Сирии.

Рисунок был опубликован автором на его странице в Facebook.

Так, Елкин нарисовал президента РФ Владимира Путина и упомянул в своем сюжете блокировку поставок турецких помидоров в Россию, которая продолжается более 10 дней, и после политического обострения между странами может быть продлена.

"Не стреляйте, у меня заложник!", - говорит Путин на рисунке художника и держит в руках помидор.

Таким образом автор очевидно указал на отсутствие козырей у России в возможном конфликте с Турцией на фоне событий в Сирии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Сирии к конфликту между силами Асада и повстанцами в провинции Идлиб присоединились на противоположных сторонах войска России и Турции.

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