Под Сумами простились с погибшим на Донбассе молодым бойцом: фото и видео

В Шостке попрощались с 27-летним бойцом ВСУ Дмитрием Гринем, который 26 февраля подорвался на мине в зоне проведения ООС на Донбассе.

Об этом сообщает "Данкор онлайн".

Несколько сотен жителей Шостки пришли к Центру культуры и досуга на Садовом бульваре, где прошло прощание и отпевание героя.

После этого траурная процессия двинулась на кладбище.

Дмитрий Гринь родился в 1992 году в Шостке. После окончания школы № 5 учился в ВПУ-19. Начиная с января 2019 года проходил службу по контракту в рядах Вооруженных сил Украины. Служил старшим водителем мотопехотного отделения.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинские военные в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе нанесли мощный удар по позициям боевиков, которые обстреливали их из запрещенных Минскими соглашениями видов вооружения.