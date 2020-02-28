RU  UA  EN

пятница, 28 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

28 февраля

15:46
Людей массово уволили: в Украине подписали указ о "чистках" в важном ведомстве, фото
15:28
Замешан в коррупции и схемах: в СМИ рассказали о новом члене коллегии по оценке медреформы
15:15
Украина отреагировала на гибель в Сирии десятков турецких военных
15:01
Украинка отметила 20-летие на карантине в Новых Санжарах: опубликованы яркие фото
14:56
Вижу в СМИ, что участие Украины в Евровидении оказалось под угрозой - так ли это Lime
14:46
Под Сумами простились с погибшим на Донбассе молодым бойцом: фото и видео
14:33
В Киеве звонком о минировании фактически сорвали "форум мечтателей" - СМИ
14:30
Появилась забавная фотожаба на первый случай коронавируса в Беларуси
14:29
Обливал депутатов и прыгал по столам: новые видео беспредела "слуги народа" в Мелитополе
14:23
Секс против коронавируса: в сети показали фото пикантного подарка эвакуированным в Новые Санжары
14:15
Принцу Гарри и Меган Маркл в Канаде отказали в бесплатной охране Lime
14:11
"Слуга народа" с фанатами "русского мира" устроили в Мелитополе потасовку: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Замешан в коррупции и схемах: в СМИ рассказали о новом члене коллегии по оценке медреформы

пятница, 28 февраля 2020, 15:28
переглянути новину українською

Главный врач Национального института рака (НИР) Андрей Безносенко, которого президент Владимир Зеленский включил в коллегию специалистов, чтобы они проанализировали реформу медицины, обвиняют в коррупции и вымогательстве у больных.

Об этом говорится в расследовании Realist.online.

"Скандал вокруг главврача НИР разразился, когда выяснилось, что Безносенко и его подчиненные замешаны в коррупции и против них завели дела. История получила огласку после того, как 16 августа 2019 года Управлением защиты экономики в Киеве была проведена спецоперация", - отмечает издание.

По сообщению полиции, во время следственно-оперативных мероприятий в Национальном институте рака правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды у граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также субъектов хозяйствования за победу на тендерах по закупке медикаментов для нужд Института рака. Безносенко имеет прямое отношение к преступным схемам, о чем видно по данным Единого государственного реестра судебных решений. В постановлении Голосеевского райсуда Киева от 20 августа 2019 года указано:

"На протяжении 2018−2019 годов служебные лица Национального института рака, а именно: главный врач ЛИЦО1, заместитель главного врача ЛИЦО2, заведующий поликлиническим отделением института ЛИЦО3, врач-онколог ЛИЦО4, старшая медицинская сестра ЛИЦО5 и медицинская сестра ЛИЦО6 по сговору организовали схему получения неправомерной выгоды от больных онкологией пациентов путем вымогательства денежных средств за назначение и получение медицинских препаратов, которые предназначены для бесплатного лечения".

СМИ так описывали роль Безсоненко в схеме: "Врач-онколог Шепиль по указанию Безносенко предлагал пациентам приобрести препараты для проведения химиотерапии, назначенной Безносенко, или его сообщником, заведующим поликлиническим отделением Высоцким, стоимостью от 4000 до 70 тысяч гривен за сеанс. Как объясняли пациентам медики, лекарств в институте нет, поскольку государство не выделяет средств, но они могут "помочь" их получить. Хотя на самом деле препараты, закупленные за госсредства на складе были", - отмечают журналисты.

По документам списывался бюджетный препарат как такой, что был введен больному, а с самого больного врач брал деньги. Журналисты пишут, что врач Шепель относил средства завотделения Высоцкому, а тот передавал их главному врачу Безносенко, который забирал 50% себе, а остаток распределял между участниками схемы. Суммы достигали от 150 до 500 тысяч гривен в неделю.

Кроме того, по данным журналистов, Безносенко мог быть причастен к коррупционным схемам по закупкам лекарств - за взятки способствовать победе в тендерах по закупке лекарств для нужд НИР компаниям "Дезамед", "УкрБио", "Химлаборреактив", "Людмила - Фарм". Схема описана не только в СМИ - подробности можно найти в постановлении Голосеевского райсуда Киева от 01.08.2019, где отмечается, что Безносенко с заместителем отвечали за закупку медпрепараратов для проведения химиотерапии.

В результате ежемесячно в карманах должностных лиц института рака оседало около полумиллиона гривен. В ходе следствия были приведены обыски в служебных помещениях медучреждения и проведена выемка данных из банковских счетов и мобильных телефонов врачей-подельников. После появления этих фактов Безносенко был отстранен от должности. В ноябре 2019 года, помимо правоохранителей, его поступки стали предметом изучения и профильным министерством.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Прощай эпоха "благо­дар­ности": как украинцы будут лечиться с 1 апреля

Какой там коронавирус: грипп в Украине убил уже десятки людей - как уберечься

Украинцы в Италии боятся, что их забросают камнями на Родине - активистка из Рима

Газ дешевле, а платим много: почему украинцам дорого обходится доставка голубого топлива

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: