Замешан в коррупции и схемах: в СМИ рассказали о новом члене коллегии по оценке медреформы

Главный врач Национального института рака (НИР) Андрей Безносенко, которого президент Владимир Зеленский включил в коллегию специалистов, чтобы они проанализировали реформу медицины, обвиняют в коррупции и вымогательстве у больных.

Об этом говорится в расследовании Realist.online.

"Скандал вокруг главврача НИР разразился, когда выяснилось, что Безносенко и его подчиненные замешаны в коррупции и против них завели дела. История получила огласку после того, как 16 августа 2019 года Управлением защиты экономики в Киеве была проведена спецоперация", - отмечает издание.

По сообщению полиции, во время следственно-оперативных мероприятий в Национальном институте рака правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды у граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также субъектов хозяйствования за победу на тендерах по закупке медикаментов для нужд Института рака. Безносенко имеет прямое отношение к преступным схемам, о чем видно по данным Единого государственного реестра судебных решений. В постановлении Голосеевского райсуда Киева от 20 августа 2019 года указано:

"На протяжении 2018−2019 годов служебные лица Национального института рака, а именно: главный врач ЛИЦО1, заместитель главного врача ЛИЦО2, заведующий поликлиническим отделением института ЛИЦО3, врач-онколог ЛИЦО4, старшая медицинская сестра ЛИЦО5 и медицинская сестра ЛИЦО6 по сговору организовали схему получения неправомерной выгоды от больных онкологией пациентов путем вымогательства денежных средств за назначение и получение медицинских препаратов, которые предназначены для бесплатного лечения".

СМИ так описывали роль Безсоненко в схеме: "Врач-онколог Шепиль по указанию Безносенко предлагал пациентам приобрести препараты для проведения химиотерапии, назначенной Безносенко, или его сообщником, заведующим поликлиническим отделением Высоцким, стоимостью от 4000 до 70 тысяч гривен за сеанс. Как объясняли пациентам медики, лекарств в институте нет, поскольку государство не выделяет средств, но они могут "помочь" их получить. Хотя на самом деле препараты, закупленные за госсредства на складе были", - отмечают журналисты.

По документам списывался бюджетный препарат как такой, что был введен больному, а с самого больного врач брал деньги. Журналисты пишут, что врач Шепель относил средства завотделения Высоцкому, а тот передавал их главному врачу Безносенко, который забирал 50% себе, а остаток распределял между участниками схемы. Суммы достигали от 150 до 500 тысяч гривен в неделю.

Кроме того, по данным журналистов, Безносенко мог быть причастен к коррупционным схемам по закупкам лекарств - за взятки способствовать победе в тендерах по закупке лекарств для нужд НИР компаниям "Дезамед", "УкрБио", "Химлаборреактив", "Людмила - Фарм". Схема описана не только в СМИ - подробности можно найти в постановлении Голосеевского райсуда Киева от 01.08.2019, где отмечается, что Безносенко с заместителем отвечали за закупку медпрепараратов для проведения химиотерапии.

В результате ежемесячно в карманах должностных лиц института рака оседало около полумиллиона гривен. В ходе следствия были приведены обыски в служебных помещениях медучреждения и проведена выемка данных из банковских счетов и мобильных телефонов врачей-подельников. После появления этих фактов Безносенко был отстранен от должности. В ноябре 2019 года, помимо правоохранителей, его поступки стали предметом изучения и профильным министерством.