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Тимошенко рассказала о способах избежать распространения коронавируса в Украине

суббота, 29 февраля 2020, 11:50
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Эпидемия угрожает сторонникам всех политических сил и не отличает представителей власти от рядовых граждан, поэтому противостоять ей надо сообща.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", предложив комплекс неотложных шагов для предупреждения распространения болезни.

Тимошенко напомнила о приказе Минздрава от 2018 года, которым в рамках медицинской реформы определялось, что семейные врачи принимают пациентов у себя в кабинетах.

"Сейчас недопустимо сохранять такой порядок. Это недопустимо, потому что человек, который имеет температуру, который неизвестно чем болен в контексте коронавируса, должен сесть в общественный транспорт, приехать к семейному врачу и там посидеть в очереди. Это надо менять немедленно, потому что человек, у которого есть симптомы, обязан остаться дома, а семейный врач или экстренная медицинская помощь должны ехать к таким больным", - отметила глава "Батькивщины".

По словам лидера партии, необходимо как можно быстрее изменить инструкции семейных врачей по диагностике коронавирусного заболевания и предоставить медикам возможность проводить экспресс-тесты для определения болезни.

"Семейным врачам для определения коронавируса сегодня дали только одну инструкцию - спросить у людей, были ли они в Китае и контактировали ли с больными коронавирусом лицами. И только тогда, когда есть температура, вызывается скорая помощь. Нельзя так делать. Люди не могут знать, с больным человеком они общались, или нет. Поэтому надо немедленно менять такую инструкцию и надо, чтобы каждому человеку, имеющему высокую температуру, проводили экспресс-тесты, а затем и лабораторные исследования", - добавила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" отметила, что одной из главных задач власти в условиях распространения в мире коронавирусной инфекции является обеспечение отечественных лабораторий и инфекционных больниц необходимой техникой для своевременных и согласованных действий в случае выявления болезни.

"У нас на всю Украину одна лаборатория, которая может сделать анализ и установить наличие коронавируса. Поэтому нам нужно немедленно дооборудовать лаборатории в каждом регионе для того, чтобы была возможность своевременно установить диагноз. И средства нужно выделить на то, чтобы где возможно в мире закупить экспресс-тесты и усилить их производство в Украине. У нас очень недооснащены инфекционные больницы, поэтому сейчас правительство должно их инвентаризировать и сделать усиленное финансирование, обеспечить немедленное дооборудование необходимой техникой", - отметила Тимошенко.

Власть, убеждена лидер "Батькивщины", не должна сегодня перекладывать ответственность за здоровье людей на плечи местных органов самоуправления. Главное - правильная координация действий власти в борьбе с недугом, который распространяется по миру.

"Сегодня нужно, чтобы премьер-министр лично как руководитель исполнительной власти организовывал штаб противодействия эпидемии, возглавлял его, брал ответственность на себя. Нельзя, чтобы действия были раздробленными. Вся система должна быть скоординированной: и правительство, и мэры, и губернаторы - все должны знать, что есть одна воля и она воплощается в жизнь. Список мероприятий гораздо больше, я назвала только те, которые нужно немедленно принять. и мы как команда готовы помогать во всем, что нужно сделать, чтобы защитить украинских людей", - резюмировала Тимошенко.

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