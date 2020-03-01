На Донбассе простились с бойцом ВСУ, убитым вражеским снайпером: видео

В субботу, 29 февраля, в селе Нещеретово Луганской области в последний путь проводили погибшего бойца ВСУ Владимира Федченко.

Об этом сообщает "5 канал".

Похоронили героя в родном селе Нещеретово.

Защищать восточные границы государства Владимир Федченко ушел в декабре 2016 года.

Был главным сержантом в 93-й механизированной бригаде "Холодный Яр". Защищал Старогнатовку и Авдеевку. Владимиру Федченко было 46 лет.

У него остались жена и четверо детей.

Федченко погиб 27 февраля от пули вражеского снайпера.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинские военные в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе нанесли мощный удар по позициям боевиков , которые обстреливали их из запрещенных минскими соглашениями видов вооружения.