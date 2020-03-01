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В Турции задержали российских пропагандистов: первые подробности

воскресенье, 01 марта 2020, 14:55
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В Стамбуле полиция задержала главного редактора российского пропагандистского новостного агенства Sputnik Турция Махира Бозтепе, а также нескольких журналистов.

Об этом сообщает агентство.

Бозтепе везут в главное управление безопасности.

"Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник. Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что?" - написала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

По информации Sputnik Турция, примерно в 13:20 в редакцию агентства в Стамбуле прибыли полицейские и потребовали встречи с представителями СМИ.

Ранее Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери. После того как злоумышленники скрылись, журналисты обратились в полицию. С тех пор на связь они не выходили. Позже стало известно, что после допроса в прокуратуре сотрудников российского СМИ задержали.

В российском МИД призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию и содействовать в выяснении всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщал "Апостроф" российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" устроил истерику во время обсуждения украинских националистов и их лидеров Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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