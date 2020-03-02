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Археологи обнаружили остатки давнего города в Запорожье, фото

понедельник, 02 марта 2020, 01:15
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Остатки Торговых рядов старого города Александровска были обнаружены в Запорожье археологами во время исследований при проведении работ по реконструкции сквера Пионеров.

Об этом сообщили на Facebook-странице департамента архитектуры и градостроительства Запорожского городского совета, опубликовав фотографии находки.

Во время земляных работ по реконструкции элементов благоустройства на поверхности показались кирпичные и гранитные ступени. Археологи расчистили находку и установили, что это - фрагмент одной из лавок Нижнего Гостиного ряда Торговых рядов, которые в конце ХІХ – начале ХХ веков были архитектурной доминантой центральной части старого Александровска.

Обнаруженные ступени вели к лавке, коорая в 1917-1918 годах принадлежала александровскому купцу Абраму Моисеевичу Геншафту.

Известно, что Торговые ряды имели три параллельные ряды лавок. Они были разрушены во время Второй мировой войны, в 1943 году, когда происходило освобождение Запорожья советскими войсками.

Археологические исследования продолжаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Риме археологи обнаружили подземный храм, которой, возможно, был посвящен культу Ромула, легендарного основателя города.

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