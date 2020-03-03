Журналист рассказал, как в Украине фальсифицируют известное лекарственное средство

ПАО "Витамины" нарушает приказ о фальсификации лекарственных средств - указывает заведомо ложную дозу действующего вещества в препарате "Панкреатин" UA/0337/01/03, серии 3281218.

Об этом свидетельствуют данные Киевского научно-исследовательского центра судебных экспертиз, который провел исследование состава таблеток этого производителя, передает The Page.

Эксперты выяснили, что препарат "Панкреатин" содержит гораздо меньше действующего вещества, чем указано в инструкции. В частности, из задекларированных 250 мг панкреатина в одной таблетке (дозе) на самом деле лишь около 24 мг действующего вещества, то есть, меньше 17% (в 10 раз) заявленного , а остальные – просто вспомогательные (неактивные) вещества такие, как молочный сахар (лактоза) и другие.

Показателем эффективности ферментных препаратов является активность липазы (важного фермента в механизме расщепления жиров). Согласно мировым стандартам, препараты, которые содержат активность менее 3000 липазы, не является лекарственными средствами для взрослых. Однако, в Украине мало известно об этой особенности панкреатина, поэтому пациенты не обращают внимание на активность.

"Препарат "Панкреатин" есть в домашней аптечке каждой второй семьи. По назначению врача он необходим людям, страдающим панкреатитом. Это заболевание поджелудочной железы. Сам препарат - действующее вещество животного происхождения, который должен заменить отсутствующие в организме ферменты - липазу, амилазу и протеазу. Речь идет о полноценных лекарствах. У нас эти таблетки часто используют, чтобы облегчить усвоение углеводов, жиров и белков. Одно дело, если речь идет о последствиях обильного ужина после деловых переговоров, другое - когда человек действительно болен. Последний фактор и заставил журналистов разобраться в ситуации, которая возникла с препаратом на рынке", - объяснил первый заместитель главного редактора издания Олег Гавриш.

По мнению специалистов (в том числе и на основании проведенной экспертизы) компания "Витамины" занимается дистрибуцией препарата, который по ферментативной активности является скорее БАДом, чем лекарственным средством. Однако, называть его БАДом компании, скорее всего, не выгодно, так как при дистрибуции полноценного лекарственного средства необходимо платить всего 7% НДС, а БАДа - 20%.

Олег Гавриш также отметил, что ожидает ответа по данному вопросу от соответствующих структур МОЗ Украины.