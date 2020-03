Люди изобретают новые способы здороваться из-за эпидемии коронавируса: забавные видео

Из-за вспышки смертельного коронавируса в разных странах мира придумали альтернативы рукопожатию, чтобы избежать распространения вируса.

"Люди в Китае нашли другой способ здороваться, поскольку они не могут пожать друг другу руки. Уханьское поздравления (Wuhan Shake - англ). Мне нравится, как люди могут адаптироваться и сохранять чувство юмора в стрессовых ситуациях", - говорится в описании к одному из роликов.

Такое приветствие быстро подхватили в Иране, где была замечена вспышка коронавируса. А вот в Нигерии придумали здороваться ногами, вместо рук. В свою очередь в США чиновники здороваются локтями, а не традиционным рукопожатием.

People in China found another way to greet since they can't shake hands.



The Wuhan Shake.



I love how people can adapt and keep a sense of humor about stressful situations. pic.twitter.com/P8MSfOdJ2H — (@V_actually) February 29, 2020

How to meet and greet in the age of the #Coronavirius - Made in Iran. pic.twitter.com/ZOKUOLNSXt — Arshin Adib-Moghaddam (@Adib_Moghaddam) February 23, 2020

#Coronavirus fear: Lagos State Deputy Governor, Obafemi Hamzat, blatantly declines a handshake from Governor Sanwo-Olu. Necessary! #coronavirusnigeria pic.twitter.com/kGuewsNKYI — naijahomebased (@naijahomebased) March 2, 2020

Honored to greet guests leaving the National Quarantine Unit at @unmc this morning as Nebraska’s world-class medical professionals continue to step up to help protect Americans and keep people healthy. #COVID19 pic.twitter.com/ebVopVZUb2 — Gov. Pete Ricketts (@GovRicketts) March 2, 2020

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Германии произошла курьезная ситуация во время встречи канцлера Ангелы Меркель с одним из министров, который отказался пожать ей руку из-за страха перед смертельным коронавирусом.