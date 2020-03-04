Коррупция в киевском ГАСКе: СМИ рассказали о схемах руководительницы и подчиненного в ведомстве

Офис Генпрокурора и СБУ расследуют уголовное дело по факту коррупции в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА.

Как сообщает Голос.ua в производстве фигурируют первый заместитель директора департамента Оксана Попович и инспектор строительного надзора Андрей Евдокименко.

По данным СМИ, Попович и Евдокименко состоят в романтических отношениях и действуют сообща.

В декабре 2019 года в департаменте приходили обыски. Основанием следственных действий стали "системные злоупотребления должностных лиц…, направленные на искусственное создание проблем для субъектов хозяйственной деятельности при выполнении строительных работ".

Ранее Оксана Попович фигурировала в скандале вокруг незаконной стройки в Подольском районе, когда руководство гаражного кооператива "Барвинок" захватило прилегающие к кооперативу земельные участки для коммерческой застройки. Руководительница препятствовать незаконному строительству отказалась. В тот же период Андрея Евдокименко заподозрили в попытках рейдерства и давлении на легальных застройщиков. Вместе с коллегой Каташинским Евдокименко, перепутав адрес проверки, вторгся на территорию частного предприятия. Инспекторы стали вести себя агрессивно и угрожать руководителю, на место даже пришлось вызвать полицию. Позже выяснилось, что чиновники находились в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения.

По мнению журналистов, Евдокименко действует от имени Попович и имеет "карт-бланш".

"С помощью Евдокименко она передает свои требования по взяткам застройщикам, озвучивает "таксу" за выдачу разрешений, собирает дань и терроризирует незаконными проверками несогласных", - говорится в материале.