RU  UA  EN

среда, 4 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 марта

13:24
Появились имя и фото молодого бойца ВСУ, погибшего во время обстрела на Донбассе
13:24
В Киеве возле станции метро загорелся пассажирский автобус: первые подробности и фото
13:17
Есть риск эпидемии: в Украине коронавирус заподозрили еще у шести человек
13:10
Кому не страшен смертельный коронавирус из Китая: медики сделали неожиданное заявление
13:00
Любовь моей жизни: Джастин Тимберлейк тепло поздравил жену с днем рождения после скандала с "изменой" Lime
12:52
В Киеве произошло серьезное ДТП на перекрестке, движение остановилось: фото
12:45
За пилота на шоу Холостяк-10 поборются звезды проектов "Экси" и "Х-фактор" - фото первых участниц Lime
12:22
Станция метро в центре Киева внезапно прекратила работу: первые подробности
12:20
Динамика меняется: появились свежие данные о состоянии украинца, подхватившего коронавирус
12:16
Незаконно вмешивается в работу вуза: в ОНМедУ призвали ГБР открыть дело против прокурора Острик
12:06
24-летняя украинка родила четырех дочек-близнецов: фото и видео
11:35
alyona alyona представила саундтрек к спортивной драме "Пульс" Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Незаконно вмешивается в работу вуза: в ОНМедУ призвали ГБР открыть дело против прокурора Острик

среда, 04 марта 2020, 12:16
переглянути новину українською

Сотрудники Одесского национального медуниверситета направили коллективное обращение в Государственное бюро расследований с просьбой привлечь к ответственности прокурора Одесской местной прокуратуры №3 Оксану Острик за превышение служебных полномочий.

Об этом сообщается на сайте вуза.

Как говорится в обращении, прокуратура расследует два уголовных производства, при этом прокурор безосновательно вызывает сотрудников вуза на допросы и требует предоставить документы, не относящиеся к расследованиям: штатные расписания, указы о назначении сотрудников на должности, финансовые планы и отчеты, сметы и др. По мнению авторов письма, таким образом Острик "незаконно вмешивается в работу и хозяйственную деятельность ОНМедУ".

"Мы считаем, что Острик совершает неправомерное давление на сотрудников Одесского национального медицинского университета… Досудебное расследование сводится к сбору информации на работников Одесского национального медицинского университета и истребованию документов не имеющим отношения к обстоятельствам, которые подлежат установлению в уголовных производствах", - сказано в документе.

По мнению авторов обращения, прокурор действует в интересах Владлены Дубининой и Константина Аймедова, которые пытаются захватить университет рейдерским путем: "Оксана Острик поддалась незаконному влиянию, что привело к превышению прокурором полномочий, противоправному влиянию и нарушению прав работников ОНМедУ, вмешательству в деятельность ОНМедУ".

Авторы усмотрели в действиях прокурора признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), и просят ГБР начать расследование. Обращение подписали 11 сотрудников университета.

Конфликт вокруг ОНМедУ начался летом 2018 года, когда экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун уволила ректора Валерия Запорожана и назначила и.о. ректора Константина Аймедова, а затем Владлену Дубинину. Окружной админсуд Киева признал назначения незаконными и запретил МЗ назначать кандидата на выборную должность. Как сообщали в вузе, позже сторонники Дубининой и Аймедова пытались захватить вуз силовым путем, и проректор Константин Талалаев сообщал, что захват перешел в юридическую плоскость: работу вуза блокируют допросами и безосновательными следственными действиями.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Долговая яма и "зеленый" кризис: как правительство хочет "улучшить" жизнь украинцам

Что известно про первый случай коронавируса в Украине: все подробности

Минздрав под капельницей: кто провалил реформу медицины

Потепление до +20 и заморозки: синоптики озвучили прогноз на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: