Незаконно вмешивается в работу вуза: в ОНМедУ призвали ГБР открыть дело против прокурора Острик

Сотрудники Одесского национального медуниверситета направили коллективное обращение в Государственное бюро расследований с просьбой привлечь к ответственности прокурора Одесской местной прокуратуры №3 Оксану Острик за превышение служебных полномочий.

Об этом сообщается на сайте вуза.

Как говорится в обращении, прокуратура расследует два уголовных производства, при этом прокурор безосновательно вызывает сотрудников вуза на допросы и требует предоставить документы, не относящиеся к расследованиям: штатные расписания, указы о назначении сотрудников на должности, финансовые планы и отчеты, сметы и др. По мнению авторов письма, таким образом Острик "незаконно вмешивается в работу и хозяйственную деятельность ОНМедУ".

"Мы считаем, что Острик совершает неправомерное давление на сотрудников Одесского национального медицинского университета… Досудебное расследование сводится к сбору информации на работников Одесского национального медицинского университета и истребованию документов не имеющим отношения к обстоятельствам, которые подлежат установлению в уголовных производствах", - сказано в документе.

По мнению авторов обращения, прокурор действует в интересах Владлены Дубининой и Константина Аймедова, которые пытаются захватить университет рейдерским путем: "Оксана Острик поддалась незаконному влиянию, что привело к превышению прокурором полномочий, противоправному влиянию и нарушению прав работников ОНМедУ, вмешательству в деятельность ОНМедУ".

Авторы усмотрели в действиях прокурора признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), и просят ГБР начать расследование. Обращение подписали 11 сотрудников университета.

Конфликт вокруг ОНМедУ начался летом 2018 года, когда экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун уволила ректора Валерия Запорожана и назначила и.о. ректора Константина Аймедова, а затем Владлену Дубинину. Окружной админсуд Киева признал назначения незаконными и запретил МЗ назначать кандидата на выборную должность. Как сообщали в вузе, позже сторонники Дубининой и Аймедова пытались захватить вуз силовым путем, и проректор Константин Талалаев сообщал, что захват перешел в юридическую плоскость: работу вуза блокируют допросами и безосновательными следственными действиями.