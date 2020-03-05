Защищали землю от оккупантов: фото и биографии украинок, погибших на Донбассе с начала войны

За 6 лет боевых действий на Донбасе с войны не вернулись 13 женщин-военнослужащих, которые защищали родную землю.

Фото и короткие биографии погибших опубликованы на сайте АрміяInform.

Бакланова Алеся Александровна ("Малая"), старший солдат. Стрелец 92-й отдельной механизированной бригады. Родилась 11 января 1999 в с. Караван Сладкий Марковский район, Луганская область.

Погибла 10 октября 2018 вблизи Авдеевки (Ясиноватский район, Донецкая область) около 20:00 во время несения службы в районе шахты "Бутовка". Награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Похоронена в родном селе, остались родители и брат.

Витовская Анастасия Александровна ("Стелла"), солдат. Повар 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" (53-я отдельная механизированная бригада).

Родилась 31 марта 1998, в г. Кентау (Южно-Казахстанская область, Казахстан).

Трагически погибла в ночь на 27 сентября 2019 в ротном опорном пункте вблизи г. Железное (Торецкий городской совет, Донецкая область) от множественных осколочных ранений.

Похоронена в городе Попасная, Луганская область. Остались отец, мачеха и сын.

Волк Алла Юлиановна ( "Фортуна"), старший солдат, санинструктор 44-й отдельной артиллерийской бригады.

Родилась 16 февраля 1968 в с. Пильный Олексинец (Городокский район, Хмельницкая область).

Погибла 18 ноября 2015 на автодороге Северодонецк - Новоайдар вблизи с. Гречишкино (Новоайдарский район, Луганская область). Награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Похоронена в с. Жилинцы, Ярмолинский район, Хмельницкая область. Осталась дочь и внук.

Галицкая Сабина Станиславовна ("Солнышко"), младший сержант, старшая медицинская сестра 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Родилась 20 сентября 1994 в с. Бастова Рудня (Емильчинский район, Житомирская область).

Погибла 20 февраля 2018 во время выполнения боевого задания (замена личного состава СП) при перемещении БРДМ в районе с. Катериновка (Попаснянский район, Луганская область) в результате прямого попадания ПТУР в бронемашину. Награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Похоронена в родном селе, остались родители и брат.

Горбачева Анастасия Валентиновна ("Лиса"), Добровольческий Украинский Корпус.

Родилась 16 марта 1983 в г. Черновцы.

Погибла 6 августа 2015 от огнестрельного ранения в г. Мариуполь (Донецкая область).

Похоронена на Аллее Славы на Центральном кладбище Черновцов.

Кулиш Елена Борисовна, волонтер.

Родилась 23 марта 1968 в г.. Луганск.

Погибла 10 августа 2014, в с. Победоносное (Лутугинский район, Луганская область) вместе со своим мужем Владимиром Алехиным в то время оказывала волонтерскую помощь украинским военным. Награждена знаком "Народный Герой Украины" (посмертно).

Похоронена в родном Луганске. Осталась дочь.

Морозова Надежда Александровна, старший солдат. Начальник электростанции, 10-й отдельный мотопехотный батальон (59-я отдельная мотопехотная бригада).

Родилась 27 октября 1993 в пгт Красные Окна (Одесская область).

Трагически погибла 26 июня 2017 в районе с. Павлополь (Красноармейский район, Донецкая область).

Похоронена в родном селе, остались родители и сын.

Никоненко Ярослава Сергеевна ("Гера"), старший солдат. Снайпер 101-й отдельной бригады охраны ГШ ВСУ.

Родилась 25 августа 1983 в г.. Миргород (Полтавская область).

Загинула15 октября 2019 вблизи г. Марьинка (Донецкая область) в снайперском противостоянии на позициях ВСУ. Награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Похоронена в родном городе, остались мать, сестра и дочь. Отец Сергей Никоненко (батальон "Айдар") погиб.

Носкова Екатерина Владимировна ("Кэт"), старший солдат. Старший телефонист 17-го отдельного мотопехотного батальона (57-я отдельная мотопехотная бригада).

Родилась 23 апреля 1989 в г.. Знаменка (Кировоградская область).

Погибла 16 августа 2015 во время минометного обстрела вблизи города Горловка (Донецкая область). Награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно) и знаком "Народный Герой Украины" (посмертно).

Похоронена в родном городе, остались муж, сын, родители и старшая сестра.

Сургучова Алина Игоревна, старший солдат. Ответственный исполнитель группы специального документального обеспечения 53-й отдельной механизированной бригады.

Родилась 27 декабря 1995 в с. Комар (Великоновоселковский район, Донецкая область).

Погибла 13 апреля 2017 во время несения службы в районе. Бахмут (Донецкая область).

Похоронена в родном селе, осталась мать.

Хоружая Наталья Александровна, младший сержант. Санинструктор 54-й отдельной механизированной бригады.

Родилась 9 июня 1972 в г.. Першотравенск (Днепропетровская область).

Погибла 2 февраля 2017 в результате прямого попадания ПТУР в медицинский автомобиль в районе пгт Луганское (Бахмутский район, Донецкая область - Светлодарска дуга). Награждена орденом «За мужество» III степени (посмертно).

Похоронена в пгт Просяная (Покровский район, Днепропетровская область). Остались родители, сестра, муж и дочь.

Шевченко Ирина Викторовна, сержант. Санитарный инструктор медицинского пункта 503-го батальона морской пехоты, 36-я отдельная бригада морской пехоты.

Родилась 1 ноября 1970 в с. Дарьевка (Белозерский район, Херсонская область).

Погибла 1 июля 2019 около 10:50 при выезде на эвакуацию раненого вблизи с. Водяное (Ясиноватский район, Донецкая область): санитарный автомобиль Hummer HMMWV обстрелян из противотанкового ракетного комплекса. В результате прямого попадания ракеты водитель Сергей Майборода погиб на месте, а Ирина была смертельно ранена, потерпев взрывной травмы и ожоги. Ее срочно доставили в 61-го военного госпиталя в Мариуполе, где в 14:10 ее сердце остановилось. Награждена орденом "За мужество" III степени и орденом "За мужество" II степени (посмертно).

Похоронена на Аллея Славы кладбища Геологов в городе Херсоне. Осталась сестра.

Красная Яна Михайловна ("Ведьма"), старший солдат. Наводчик-пулеметчик 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" (54-я отдельная механизированная бригада).

Родилась 16 апреля 1979 в г.. Харьков.

Погибла 2 апреля 2019 на позициях ВСУ в районе села Новозвановка на Луганщине от прямого попадания мины в блиндаж во время обстрела взводного опорного пункта с 82-мм и 120-мм минометов. Награждена орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно) и знаком "Народный Герой Украины" (посмертно).

Похоронена на Аллее Славы Безлюдовского кладбища в Харькове. Остались мать, брат, муж и двое детей - сын и дочь.

Как ранее сообщал "Апостроф", в результате вражеских обстрелов на Донбассе во вторник, 3 марта, погиб 25-летний военнослужащий Объединенных сил из Черниговщины Владимир Черненко.