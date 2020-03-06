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Без табу: в сети показали пикантное фото из Рады

пятница, 06 марта 2020, 12:15
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В интернете появилась фотография народного депутата в откровенной одежде.

Снимок сделал фотограф Ян Доброносов и опубликовал на своей Facebook-странице.

Нардеп пришла на работу в полупрозрачном платье с глубоким декольте. В комментариях пользователи отметили, что наряд очень похож на ночнушку.

"Пятница она такая", "Значит после работы сразу на "тусы"", "Эскорт?", - написали в социальной сети под фото.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось фото народного депутата в стенах Верховной Рады в оригинальном наряде. На фото видно, что на пиджаке слишком много пуговиц расстегнуты и заметно, что под ним у нее обольстительный красный топ.

А ранее народные депутат от партии "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева и Сергей Штепа попали на фото, которое некоторые пользователи социальных сетей посчитали "символическим".

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