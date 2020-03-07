RU  UA  EN

суббота, 7 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

7 марта

14:33
Украинцы попали в страшное ДТП в Польше, погиб 18-летний парень: фото
14:31
​В Украине под курганами нашли десятки первобытных захоронений: фото уникальных находок
14:26
Андрей Миронов: 5 малоизвестных историй об артисте, который родился и умер на сцене Lime
13:59
Эпидемия победовируса: в сети показали забавные "военные" фото из России
13:58
"Уставший" самовар и гигантский блин-триколор: опубликованы феерические фото проводов зимы в России
13:44
Кидался тортами, рыбой и пел в прозрачном шаре: как в Киеве прошел концерт Тилля Линдеманна Lime
13:40
Нападение на девушку-полицейскую в киевской маршрутке: видео и новые подробности
13:26
Скандал с поставкой воды в Крым: местные жители рассказали, как россияне приближают катастрофу
13:26
Романтические поздравления с 8 марта: открытки для любимой женщины
13:00
Напал в маршрутке: в Киеве грабитель избил полицейскую, которая возвращалась с празднования 8 марта
12:58
Жажда славы и оргазм: в сети всплыло забавное видео с одним из лидеров "Слуги народа"
12:30
Тянет в грязь: в сети показали фото наглого "героя парковки" в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Эпидемия победовируса: в сети показали забавные "военные" фото из России

суббота, 07 марта 2020, 13:59
переглянути новину українською

В российской Казани кассирш в одном из супермаркетов нарядили в военную форму, хотя до Дня победы еще больше, чем два месяца.

Соответствующие фотографии опубликовали жители города в социальных сетях.

На снимках видно, что кассирш нарядили в военную форму и пилотки времен ВОВ.

"Не хватает только грузчиков в одежде заградотрядов НКВД и халатах санитаров с дурки..." - говорится в подписи к фотографиям.

Напомним, что в сети смеются над очередным нелепым заявлением президента России Владимира Путина, который похвастался российским лазерным комплексом "Пересвет".

Ранее "Апостроф" также сообщал, что известный художник Сергей Елкин высмеял карикатурой изменения, предложенные президентом России Владимиром Путиным в Конституцию РФ.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

От оккупации до засухи: возможна ли в Крыму гуманитарная катастрофа

А небо плачет грозами: погода сделает свой подарок украинкам на 8 марта

Креативная паника: маски от коронавируса для собак, чудо-шляпы и отвары из Тибета

Соцпомощь как в Эмиратах: зачем власть пиарится на новорожденных

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: