Эпидемия победовируса: в сети показали забавные "военные" фото из России

В российской Казани кассирш в одном из супермаркетов нарядили в военную форму, хотя до Дня победы еще больше, чем два месяца.

Соответствующие фотографии опубликовали жители города в социальных сетях.

На снимках видно, что кассирш нарядили в военную форму и пилотки времен ВОВ.

"Не хватает только грузчиков в одежде заградотрядов НКВД и халатах санитаров с дурки..." - говорится в подписи к фотографиям.

Напомним, что в сети смеются над очередным нелепым заявлением президента России Владимира Путина, который похвастался российским лазерным комплексом "Пересвет".

Ранее "Апостроф" также сообщал, что известный художник Сергей Елкин высмеял карикатурой изменения, предложенные президентом России Владимиром Путиным в Конституцию РФ.