Скандал с поставкой воды в Крым: местные жители рассказали, как россияне приближают катастрофу

Жители прогнозируют, если в ближайшие пару месяцев в оккупированном РФ Крыму не будет осадков, возможности водохранилищ начнут исчерпываться.

Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на слова симферопольцев.

Люди признают, что проблемы с водой в городе достаточно масштабные. Часть местных объясняют это тем, что за последние годы население крымской столицы существенно увеличилось. До оккупации Симферополь потреблял в пределах 90-100 тысяч "кубов" воды в сутки. Сейчас местная оккупационная администрация называет показатель в 150 тысяч кубометров воды.

"Отчетливо стало много понаехавших россиян. По всему Симферополю идет строительство новых жилых массивов для, как мы их называем, "колонистов". При этом коммуникации (дороги, водопроводы, канализация) старые. Нагрузка на них постоянно возрастает", - рассказала жительница Киевского района крымской столицы Оксана.

По ее словам, г ородская власть вместо того, чтобы навести порядок с массовыми застройками и бизнесом, который тратит много воды, довела ситуацию до ручки.