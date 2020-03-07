RU  UA  EN

суббота, 7 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

7 марта

14:33
Украинцы попали в страшное ДТП в Польше, погиб 18-летний парень: фото
14:31
​В Украине под курганами нашли десятки первобытных захоронений: фото уникальных находок
14:26
Андрей Миронов: 5 малоизвестных историй об артисте, который родился и умер на сцене Lime
13:59
Эпидемия победовируса: в сети показали забавные "военные" фото из России
13:58
"Уставший" самовар и гигантский блин-триколор: опубликованы феерические фото проводов зимы в России
13:44
Кидался тортами, рыбой и пел в прозрачном шаре: как в Киеве прошел концерт Тилля Линдеманна Lime
13:40
Нападение на девушку-полицейскую в киевской маршрутке: видео и новые подробности
13:26
Скандал с поставкой воды в Крым: местные жители рассказали, как россияне приближают катастрофу
13:26
Романтические поздравления с 8 марта: открытки для любимой женщины
13:00
Напал в маршрутке: в Киеве грабитель избил полицейскую, которая возвращалась с празднования 8 марта
12:58
Жажда славы и оргазм: в сети всплыло забавное видео с одним из лидеров "Слуги народа"
12:30
Тянет в грязь: в сети показали фото наглого "героя парковки" в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандал с поставкой воды в Крым: местные жители рассказали, как россияне приближают катастрофу

суббота, 07 марта 2020, 13:26
переглянути новину українською

Жители прогнозируют, если в ближайшие пару месяцев в оккупированном РФ Крыму не будет осадков, возможности водохранилищ начнут исчерпываться.

Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на слова симферопольцев.

Люди признают, что проблемы с водой в городе достаточно масштабные. Часть местных объясняют это тем, что за последние годы население крымской столицы существенно увеличилось. До оккупации Симферополь потреблял в пределах 90-100 тысяч "кубов" воды в сутки. Сейчас местная оккупационная администрация называет показатель в 150 тысяч кубометров воды.

"Отчетливо стало много понаехавших россиян. По всему Симферополю идет строительство новых жилых массивов для, как мы их называем, "колонистов". При этом коммуникации (дороги, водопроводы, канализация) старые. Нагрузка на них постоянно возрастает", - рассказала жительница Киевского района крымской столицы Оксана.
По ее словам, городская власть вместо того, чтобы навести порядок с массовыми застройками и бизнесом, который тратит много воды, довела ситуацию до ручки.
"Говорят, что уже хотят пустить в ход артезианские скважины. Такого при Украине не было, хотя несколько микрорайонов города долго жили с фиксированным графиком подачи воды по утрам и вечерам", - отметила Оксана.

Подробней читайте в материале "Апострофа": От оккупации до засухи: возможна ли в Крыму гуманитарная катастрофа.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

От оккупации до засухи: возможна ли в Крыму гуманитарная катастрофа

А небо плачет грозами: погода сделает свой подарок украинкам на 8 марта

Креативная паника: маски от коронавируса для собак, чудо-шляпы и отвары из Тибета

Соцпомощь как в Эмиратах: зачем власть пиарится на новорожденных

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: