Высыхающий Крым: как оккупанты ведут полуостров к катастрофе

Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил возобновление подачи воды в оккупированный Крым во избежание гуманитарной катастрофы на полуострове. Он подчеркнул, что вода будет предназначаться только для гражданам Украины и не будет поставляться промышленным и военным объектам на аннексированном полуострове. Между тем, водная блокада Крыма остается пока единственным козырем в отношении оккупированного Крыма, против которого у Москвы нет контраргументов. После почти шестилетней бравады и заявлений, что днепровская вода "не нужна", оккупационные власти внезапно начали пугать крымчан, что запасов воды хватит от силы на несколько недель. Редакция "Апострофа" выясняла непосредственно у крымчан, является ли дефицит воды критическим.

Высыхающий Крым

Водная блокада со стороны материковой Украины остается одной из самых острых проблем для Кремля и оккупационных властей на полуострове. До аннексии через Северо-Крымский канал в регион поступало около миллиарда "кубов" днепровской воды в год, что покрывало около 85% потребностей сельского хозяйства и промышленности.

В поведении оккупационных властей до недавнего времени наблюдалась изрядная доля абсурда. В подконтрольном Кремлю правительстве Крыма и местных администрациях постоянно твердили, что воды для нужд населения "достаточно", но в ее нехватке "виновата" Украина. Такую линию россияне выдерживали даже тогда, когда на севере Крыма из-за нехватки воды для химических предприятий произошла экологическая катастрофа.

В конце прошлого года местные чиновники и пропагандисты "внезапно" начали водную истерию, пугая население тем, что воды в аннексированном Симферополе осталось буквально на считанные недели. Напряженная ситуация с водой в Крыму в весенне-летний период возникала еще два-три года назад. Особенно в восточных районах полуострова. Всего в регионе насчитывается 15 полноценных водохранилищ. До российской аннексии они обеспечивали примерно 55% потребностей в питьевой воде. Нехватку компенсировали за счет добычи грунтовых вод.

После начала водной блокады бурить новые скважины стали гораздо чаще. Систематическое истощение подземных источников привело к минерализации питьевой воды. Еще в 2015 году в Красноперекопске, Армянске и Нижнегорском районе уровень минерализации превышал норму практически в три-четыре раза.

Летом 2017 года ситуация с питьевой водой обострилась в Ленинском районе, Судаке, Керчи, Феодосии, Бахчисарае и Симферопольском районе. Восточный Крым получает воду из Белогорского и Тайганского водохранилищ. Уровень воды в них колеблется на низкой отметке еще с конца 2016 года по причине относительно скудных осадков. Но почему-то оккупационная администрация полуострова начала бить в набат именно сейчас.

Воду выпили понаехавшие?

Симферополь на этом фоне всегда выделялся более выгодным положением. Столицу АР Крым обеспечивают сразу четыре водохранилища: Межгорненское, Симферопольское, Аянское и Партизанское. Российские чиновники настаивают, что зимой осадков было мало. По их информации, Аянское водохранилище наполнено на четверть, Симферопольское и Партизанское водохранилища – на треть.

Загорское водохранилище, 2019 годФото: Getty images

Когда речь заходит о нехватке воды для Симферополя, чиновники и редакции местных СМИ обычно демонстрируют снимки обмелевшего водохранилища Симферополя. Причем, той части его берега, которая примыкает к трассе Симферополь-Ялта. Жителям ближайшего микрорайона Марьино хорошо известно, что именно эта часть водохранилища наиболее мелкая.

"Каждую весну, даже если зимой выпало нормальное количество осадков, "водохранка" с этой стороны всегда высыхает. Кромка воды отступает от берега метров на 100-150 и даже больше. Потом, когда в апреле, как обычно, идут весенние ливни, воды в хранилище прибавляется. Да, в этом году из-за того, что снега и дождей в последние месяцы было недостаточно, водохранилище обмелело сильнее, нежели в прошлом, но пока ничего катастрофического я не вижу. Если к лету не будет осадков, вот тогда и начнутся проблемы", - говорит "Апострофу" житель района "Марьино" Сергей.

Симферопольцы в разговоре с "Апострофом" признают, что проблемы с водой в городе существуют. Часть местных объясняют это тем, что за последние годы население крымской столицы существенно увеличилось. До оккупации Симферополь потреблял в пределах 90-100 тыс. "кубов" воды в сутки. Сейчас местная оккупационная администрация называет показатель в 150 тыс. кубометров воды. При таком раскладе, действительно, если в ближайшие пару месяцев не будет осадков, возможности водохранилищ, питающих Симферополь, начнут исчерпываться.

"Отчетливо стало много понаехавших россиян. По всему Симферополю идет строительство новых жилых массивов для, как мы их называем, "колонистов". При этом коммуникации (дороги, водопроводы, канализация) старые. Нагрузка на них постоянно возрастает. Городская власть вместо того, чтобы навести порядок с массовыми застройками и бизнесом, который тратит много воды, довела ситуацию до ручки. Говорят, что уже хотят пустить в ход артезианские скважины. Такого при Украине не было, хотя несколько микрорайонов города долго жили с фиксированным графиком подачи воды по утрам и вечерам", - рассказывает "Апострофу" жительница Киевского района крымской столицы Оксана.

Информационное давление на Киев

Соответственно, возникает вопрос, почему оккупационные власти начали истерику именно сейчас, если проблемы с водой в Крыму наблюдаются с самого начала аннексии? Ответ лежит на поверхности. В Кремле намерены использовать миротворческие инициативы президента Владимира Зеленского по Донбассу как повод начать переговоры (пусть и неформальные) по снятию водной блокады с полуострова. "Страдания" местного населения от жажды - это всего лишь один из поводов.

"Оккупанты понимают, что решить водную проблему Крыма можно только за счет днепровской воды. Россияне будут всегда пытаться, в том числе и с помощью информационных вбросов, прощупать готовность украинских политиков открыть "вентиль" на территории Херсонской области. Водная блокада - это, к сожалению, пока единственный весомый козырь в отношении аннексированного полуострова, который остался в руках Украины", - отметил "Апострофу" эксперт по временно оккупированным территориям Института черноморских стратегических исследований Юрий Смелянский.

Северо-Крымский каналФото: Getty images

Общая позиция официального Киева, невзирая на отдельные заявления, остается неизменной: днепровская вода нужна оккупационным властям, прежде всего, для обеспечения промышленности, оборонных предприятий, украденных у Украины, и "распухшей" военной базы, которую Кремль отстраивает на захваченной территории. Плюс, потребность в воде возрастает из-за того, что Москва целенаправленно завозит в Крым переселенцев из соседней России с целью изменения социально-демографической обстановки, что само по себе является нарушением международного права.

"Согласно многим исследованиям, воды в Крыму для нужд гражданского населения достаточно. Воды не хватает для российских военных. Москва не может обвинять Киев в "ущемлении" крымчан. В соответствии с Женевской конвенцией по защите населения во время войны, обязанность обеспечивать захваченную территорию всецело возлагается на государство-оккупанта. Как только аннексия полуострова прекратится, вода без проблем пойдет в Крым", - заявил в комментарии "Апострофу" Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

Селяне в ожидании дождей

Невзирая на заявления оккупационных властей о том, что площади орошаемых земель в 2014 года сократились на 90%, большинство фермеров в степных районах Крыма пока особо не почувствовали на себе недостаток воды. Площади под сады, огороды, технические и кормовые культуры (свекла, люцерна, клевер, кукуруза), которые и потребляли основную массу воды, в этих местах существенно сократились еще в начале "нулевых" годов.

Сегодня практически вся пашня используется под богарное (неполивное) земледелие. В основном высевают пшеницу, ячмень и овес. Жители Первомайского и Джанкойского районов, с которыми удалось поговорить "Апострофу", отмечают, что зима выдалась почти бесснежной и относительно сухой, но они все же рассчитывают на хороший урожай зерновых.

"В позапрошлом году было хуже. Тогда озимые дали очень плохие всходы, а для яровых земля оказалась слишком сухой. Сейчас полным ходом идет посевная. Почвы за эту зиму набрали немного влаги, но для посева хватает. Если в апреле-мае, как обычно, пойдут дожди, то мы можем собрать 22-25 центнера с гектара. Если осадки в ближайшие пару месяцев будут обильными, то сможем местами выйти и на 30 центнеров с гектара, но это очень хороший расклад. В прошлом году примерно так и было", - рассказывает "Апострофу" фермер с Джанкойского района Дмитрий Сергиенко.

По его словам, проблема для селян в их регионе заключается не столько в нехватке воды, сколько в дороговизне топлива, удобрений и семян. "Сейчас полный цикл обработки одного гектара (пахота, культивация, посев, обработка химикатами, уборка) стоит 10-12 тыс. российских рублей (3,6 - 4,7 тыс. грн) за сезон. Тонна семенного ячменя стоит сейчас около 12-13 тыс. рублей. С гектара получается взять примерно 2,5 тонны ячменя или зерна. В прошлом году ячмень с поля уходил по 7-8 тыс. рублей за тонну (около 3 тыс грн). То есть с гектара удавалось при самых хороших раскладах выручить около 20 тысяч (7,2 тыс грн). Деньги особо не задерживаются. Они сразу же идут в оборот, на подготовку к следующему сезону. Как будет на этот раз, увидим летом", - пояснил фермер.

Поле в КрымуФото: Getty images

Российские чиновники и СМИ твердят, что в Крыму не могут удержать цены на мясо и молочку по "вине" Украины, которая перекрыла на полуостров подачу воды. Фермер Александр Пискунов из Первомайского района, по территории которого проходит пересохший Северо-Крымский канал, отметил в беседе с "Апострофом", что водная блокада Крыма лишь косвенно повлияла на поголовье крупного рогатого скота.

"Раньше на каждое село в совокупности приходилось по 250, а то и 400 голов дойного скота. С нескольких молзаводов приезжали машины принимать молоко. Теперь поголовье идет под нож по двум основным причинам. Первое - дорогие корма. Вторая - скотину попросту негде пасти и негде заготавливать сено на зиму. Раньше поля под паром использовали для выпаса. Теперь, по российским законам, не должно быть "пустующих" земель. Иначе фермеры будут платить штрафы. Приходится обрабатывать. Получилась такая ситуация: у кого есть коровы в домашнем хозяйстве, у тех мало земли или вовсе нет наделов. У кого достаточно земли - тем не нужна скотина", - говорит Александр Пискунов.

Бессилие оккупантов

По его словам, российские власти никак не заинтересованы в развитии сельского хозяйства на оккупированном полуострове. Напротив, Крым используют как рынок сбыта продукции, выращенной в Краснодарском крае соседней России.

Оба фермера признались, что сейчас в их регионах проблем с питьевой водой не наблюдается. Как и в прежние годы, основной источник - грунтовые воды. Проблема не столько в дефиците воды, сколько в ее качестве. Вода в степи и до российской аннексии, по сравнению с Симферополем или Ялтой, была солоноватой, но в последние три года появился отчетливый неприятный привкус.

Дело в том, что Северо-Крымский канал, помимо обеспечения водой сельского хозяйства и промышленности, еще и подпитывал грунтовые воды. Как только подачу воды по каналу перекрыли, населению (особенно в северных и восточных регионах) пришлось бурить новые скважины, истощая грунтовые источники, что привело к минерализации воды. "Власти" с одной стороны не могли запретить это делать, дабы не спровоцировать недовольство, но в тоже пытались замедлить этот процесс за счет введения "налога" на пробуренные скважины.

"У нас в районе воду из крана уже давно никто не пьет. Ею поят скотину, поливают огороды и используют для прочих хозяйственных нужд. Воду для питья покупаем. Цена в пределах двух рублей за литр", - говорит Александр Пискунов.

Водная блокада со стороны материковой части Украины продемонстрировала полное бессилие оккупационных властей. Сначала кремлевские ставленники делали вид, что полуостров якобы может обойтись собственными силами.

Затем местное начальство начало "кормить" крымчан сказками о том, как они будут опреснять морскую воду или строить водогон со стороны Краснодарского края, но уже в 2016 году в местном "правительстве" отказались от такой затеи. Как минимум, потому что река Кубань по площади бассейна в девять раз уступает Днепру. Не говоря уже о том, что строить "водопровод" через Керченский пролив - технически сложная идея. Как только стало ясно, что ни один из заявленных прожектов не сработает, российские власти вернулась к попыткам "выдурить" у Киева воду для оккупированного Крыма.