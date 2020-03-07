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Вели огонь на поражение: боевики обстреляли мирных жителей на Донбассе

суббота, 07 марта 2020, 23:45
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В субботу, 7 марта, боевики незаконных вооруженных формирований открыли огонь по мирному населению в окрестностях Марьинки, Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

"На одной из крайних улиц Марьинки, где большинство домов полностью разрушены, во время вражеского снайперского обстрела получил ранение мирный житель, который в то время находился за рулем своего автомобиля", – сообщили в штабе.

Военнослужащими подразделения Объединенных сил была проведена эвакуация мужчины из сектора обстрела. Как сообщается, в безопасном месте военные медики оказали первую медицинскую помощь раненому, далее его немедленно доставили в ближайшее медицинское учреждение.

"Противник, осуществляя преступные действия, дерзко пренебрегает всеми нормами международного гуманитарного права по ведению боевых действий и целенаправленно ведет огонь на поражение по мирным жителям", - отметили в штабе ООС.

Как ранее сообщал "Апостроф", накануне 8 марта в зоне боевых действий на востоке Украины боевики понесли серьезные потери.

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