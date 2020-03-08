Дожди и туманы: появился актуальный прогноз погоды на начало недели в Украине

В понедельник, 9 марта, ночью и утром в северных, западных и большинстве центральных областей Украины ожидаются дожди и туман с видимостью 200-500 м.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

В частности, в центральных областях ночью, утром дождь, днем местами небольшой дождь, +12...+14 градусов, в Днепропетровской области - до +20.

На Западе облачно, временами дождь, ожидается холодная погода, +5...+10 градусов. В северных регионах вероятны небольшие дожди, температура +7...+13.

В южной части Украины - без осадков, +14...+20, на побережье морей ощутимо прохладнее. На востоке Украины будет сухо и очень тепло, +14...+20 градусов.

В столице также без дождей не обойдется.

"В Киеве ожидается временами небольшой дождь, в течение дня около 10 градусов", - уточнила Диденко.

Как сообщалось, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в марте 2020 году в Украине будет совсем не весенней.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ожидать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.