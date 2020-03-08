Несмотря на войну: бойцы ВСУ поздравили женщин с 8 Марта, видео

В воскресенье, 8 марта, когда празднуется Международный женский день, украинские военнослужащие поздравили с праздником женщин Донбасса.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на Facebook-странице.

На кадрах видно, как военнослужащие поздравляют жительниц Мариуполя, которые просто вышли на улицу в воскресенье, учитывая солнечную погоду. Причем, военные поздравляли не только взрослых женщин, но и маленьких девочек.

Ранее "Апостроф" подготовил подборку самых неудачных подарков, которые не стоит дарить девушкам.

Также в Киеве устроили несколько акций к 8 марта. Организаторы шествия призывали общественные организации, представительниц политических партий, всех украинских женщин выйти на марш и солидарно заявить о своем праве бок о бок с мужчинами строить свою страну.