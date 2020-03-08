Россия боится: Яценюк дал точное объяснение атаке пропагандистов Кремля

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк уверен, что российские пропагандисты имеют целью уничтожение Украины.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"Эти так называемые СМИ на самом деле являются пособниками оккупантов, диверсионным отрядом орды, ведущей войну против нашей страны. Их цель - уничтожить Украину изнутри. Потому что она для них чужая.Такую ложь они распространяют о нашей стране, нашей истории, нашей борьбе за независимость. Каждый из вас является их целью. Их цель - подорвать вашу веру. в себя и во всех нас. Не верьте. Не поддавайтесь. Правда всегда сильнее", - уверен он.

По его словам, путинские силы все с большим давлением продолжают навязывать Украине свою повестку дня.

"Страна" и другие ресурсы пророссийской пропаганды - часть безобразного монстра, который шесть лет пытается влезть обратно в сознание украинцев", - говорит Яценюк.

Он подчеркнул, что сегодня ночью известный пророссийским направлением ресурс "Страна", а за ним и множество пророссийских интернет-ресурсов, телеграмм-каналов и экспертов распространили о нем "статью с перечнем отборной геббельсовской лжи".

"Но эта ложь не просто обо мне и против меня. Это о том, что путинские силы все с большим давлением продолжают навязывать Украине свою повестку дня. Дискредитировать Украину и украинцев. Сеять неверие в собственное государство. Не доверять и бояться", - продолжает чиновник.

Украина боролась против агрессии, а Россия через информационную войну пыталась лишить смысла эту борьбу.

"После Революции Достоинства мы стремились построить свое сильное государство, а рупоры "русского мира" убеждали нас в том, что нас как нации никогда не было и не будет. Поэтому любое проявление национального возрождения будет вызывать реакции российской кисельовщины, а попытки остановить сползание Украины в лапы России - визг и брызганье слюной наемных информационных киллеров", - подчеркнул он.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что хорошо почувствовал это на себе.

"Стоило мне согласиться на участие в эфирах общенациональных каналов, как немедленно появились лживые публикации против меня от таких "стран". Их истерика - признак страха", - добавил он.

Он напомнил, что в 2014 году правительство, которое он возглавлял, не позволило России "захватить Украину экономически, энергетически, оружием".

"Не дал это сделать тогда. И буду делать все, чтобы не позволить сейчас. Не позволим врать о себе", - уверяет он.

Арсений Яценюк опроверг также информацию, опубликованную в материале, якобы он "предлагает свои услуги Зе-команде и зондирует возможность назначения на должность председателя НБУ".

"Ответ - ложь!" - эмоционально добавляет он.

Он опроверг и тезис, что "осенью пытался пробиться в правительство". Ложью он назвал и попытки переложить ответственность на правительство за начало войны: "Именно Путин напал на суверенную независимую страну, прислал свои танки, боевиков и кадровых убийц, аннексировал Крым и развернул войну на Востоке Украины".

Относительно тезиса "Страны" о якобы ответственности премьер-министра за падение курса гривны, он подчеркнул, что гривна и экономика упали из-за войны и разграбленной предыдущим правительством казны. Зато его правительство остановило падение экономики, вызванное правлением Януковича и войной.

"Мы избежали дефолта. И с минус 16% ВВП вытащили развитие экономики в плюсовых показателей уже в первом квартале 2016 года. Но также следует знать, что за курс национальной валюты несет ответственность независимый орган - Национальный банк Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.

На упреки пропагандистов о якобы "замораживании зарплат и пенсий", он ответил: "Несмотря на разграбленный Януковичем бюджет и развязанную Россией войну, которая требовала срочного увеличения расходов на армию, правительство платило пенсии и зарплаты, а уже в 2015 году повысило минимальную заработную плату, зарплаты для бюджетников и все социальные выплаты. Так же в сверхсложных условиях мы вдвое снизили единый социальный взнос, чтобы работодатели подняли официальную зарплату своим рабочим. Поэтому на эти упреки российских пропагандистов мой ответ: ложь".

Арсений Яценюк опроверг и слова "Страны" про "непосильные коммунальные тарифы".

"Мы выгнали из энергетических рынков спонсоров таких "ресурсов", пережили энергетический кризис, обеспечили энергетическую независимость. Правительство защитил украинский социальной нормой на газ и субсидиями, которые позволили украинским семьям без потрясений пройти отопительные сезоны. Социальная норма составляла 3600 гривен, и субсидии получала половина страны", - продолжает Яценюк.

Лидер "НФ" подчеркнул, что упомянутые в материале так называемые коррупционные скандалы были частью борьбы против его правительства.

"Именно такие "страны" распространяли ложь о мифическом "первом миллиарде", виллы на Майами, мой выезд в Аргентину. Затем на этих же ресурсах публиковались признание бывшего депутата Онищенко, который потратил 30 миллионов долларов для дискредитации меня лично. Член нашей политической команды Николай Мартыненко впервые в истории сам сложил депутатский мандат, открывая следствию возможность исследовать все обстоятельства политически мотивированных обвинений против него. Упреки о коррупционности - ложь и еще раз ложь", - подчеркнул Арсений Яценюк.