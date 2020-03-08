В Днепре срочно прекратил работу аэропорт из-за угрозы взрывов: что происходит, фото

В воскресение, 8 марта, в Днепре спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжат работы по извлечению боеприпасов времен Второй мировой войны, из-за которых накануне вечером прекратил работу международный аэропорт.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, опубликовав фото с места происшествия.

"В Днепре на ведомственной территории заправочной станции международного аэропорта "Днепропетровск" во время проведения земельных работ обнаружены устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны (2 авиабомбы SC-10)", - сказано в сообщении.

На месте опасной находки организована охрана, здесь дежурит отделение службы пожарной безопасности аэропорта.

Боеприпасы не изъяли в связи с возможным нахождением в земли других взрывоопасных предметов.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 29 февраля, в Днепре 8-летнему мальчику оторвало руку в результате взрыва фрагмента снаряда времен Второй мировой войны.