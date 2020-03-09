Умер известный шведский актер, снявшийся в "Игре престолов"

В воскресенье, 8 марта, во Франции скончался 90-летний шведский актер Макс фон Сюдов известный ролью в "Игре престолов".

Об этом сообщает Paris Match.

"С разбитым сердцем и бесконечной печалью мы испытываем крайнюю боль и объявляем вам об уходе Макса фон Сюдова 8 марта 2020 года", - сообщила его жена Кэтрин фон Сюдова.

Одну из своих самых известных ролей Сюдов сыграл в 1957 году в фильме "Седьмая печать" Ингмара Бергмана — в нём он играл в шахматы со Смертью.

Шведский актёр известен, в частности, ролью трехглазого ворона в "Игре Престолов".

Сюдов двукратный номинант на премии "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми".

В 1951 году Макс фон Сюдов закончил актёрскую студию при театре "Драматен".

Макс фон Сюдов познакомился с Бергманом в ранние годы своей актёрской карьеры, когда переехал в Мальмё из Стокгольма в 1955 году, а через 10 лет после этого он начал сниматься в американском кино.

В 1965 году он впервые согласился сыграть главную роль в американском фильме. Им стала лента о жизни Иисуса Христа "Величайшая из когда-либо рассказанных историй".

Вскоре он с семьёй перебрался в Лос-Анджелес.

В середине 1970-х годов он переехал в Рим, где подружился с Марчелло Мастроянни и участвовал в съёмках многих итальянских фильмов.

Кавалер ордена Почётного легиона.

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