Назначен временный глава Минобразования: что о нем известно

Министерство образования Украины временно возглавил Юрий Полюхович, он был заместителем ушедшей в отставку Анны Новосад в правительстве Алексея Гончарука.

Такое решение принято на заседании Кабмина 10 марта.

Полюхович с сентября 2019 занимал должность первого заместителя министра образования и науки Украины Анны Новосад. Работу в МОН совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко.

Он родился 1 ноября 1980 года в городе Костополь Ровенской области.

Степень магистра по истории получил в 2003 году в Национальном университете «Киево-Могилянская академия». Учился в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат исторических наук. Автор более 40 научных публикаций.

Два года работал в университете штата Калифорния (США) и в Национальном институте антропологии и истории в Мексике.

С 2014 по 2016 год был советником министра образования и науки Украины на общественных началах.

Возглавляет общественную организацию "Украинская научно-исследовательская фундация". Представитель Украины в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB.

Свободно владеет английским, испанским и классической чольти (речь иероглифической письменности майя).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ходе перезагрузки Кабмина народные депутаты от партии "Слуга народа" начали сбор подписей под депутатским обращением с целью назначить министром образования Юлию Гришину.