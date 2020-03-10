RU  UA  EN

вторник, 10 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.90
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

10 марта

14:00
В оккупированном Луганске зверски убили семью бизнесмена: жуткие детали
13:59
Под Одессой парень зверски убил 20-летнюю девушку из-за "пикантной" насмешки: фото и видео
13:43
Чем завершится суд по делу МН17 в Гааге: озвучен прогноз
13:33
Идет борьба: появились тревожные данные о состоянии бойца ВСУ, раненного на Донбассе
13:17
Назначен временный глава Минобразования: что о нем известно
13:00
Актер сериала "Ходячие мертвецы" покусал женщину и попал за решетку Lime
12:45
Людей срочно эвакуировали: в Киеве произошло опасное ЧП в популярном ТЦ, фото
12:45
Таскал за волосы и избил: в Полтаве отец жестоко поиздевался над дочерью, фото и видео
12:30
Лицо величайшей силы: модель Эшли Грэм поделилась эмоциональным фото своих родов Lime
12:20
Эпидемия коронавируса в Италии: к украинцам обратились с важным призывом
12:10
На какой день проявляются симптомы коронавируса: ученые дали четкий ответ
11:50
Звонил матери и адвокату: в Киеве поймали пьяного "героя", разъезжавшего без прав, фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Назначен временный глава Минобразования: что о нем известно

вторник, 10 марта 2020, 13:17
переглянути новину українською
Фото: Цензор.НЕТ

Министерство образования Украины временно возглавил Юрий Полюхович, он был заместителем ушедшей в отставку Анны Новосад в правительстве Алексея Гончарука.

Такое решение принято на заседании Кабмина 10 марта.

Полюхович с сентября 2019 занимал должность первого заместителя министра образования и науки Украины Анны Новосад. Работу в МОН совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко.

Он родился 1 ноября 1980 года в городе Костополь Ровенской области.

Степень магистра по истории получил в 2003 году в Национальном университете «Киево-Могилянская академия». Учился в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат исторических наук. Автор более 40 научных публикаций.

Два года работал в университете штата Калифорния (США) и в Национальном институте антропологии и истории в Мексике.

С 2014 по 2016 год был советником министра образования и науки Украины на общественных началах.

Возглавляет общественную организацию "Украинская научно-исследовательская фундация". Представитель Украины в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB.

Свободно владеет английским, испанским и классической чольти (речь иероглифической письменности майя).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ходе перезагрузки Кабмина народные депутаты от партии "Слуга народа" начали сбор подписей под депутатским обращением с целью назначить министром образования Юлию Гришину.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Италия под запретом: как коронавирус "убивает" Апеннины, фото и видео

Водителей будут воспитывать новыми штрафами: что из этого выйдет

Высыхающий Крым: как оккупанты ведут полуостров к катастрофе

10 романтических локаций в Киеве для 8 марта: яркие фото

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: