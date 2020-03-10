Впервые за 140 лет! В Украине зафиксировали новый температурный рекорд

В Киеве зафиксировали невероятный температурный рекорд, ночь на вторник, 10 марта, в столице оказалась самой теплой за последние 140 лет.

Об этом сообщает пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений в ночь на 8 марта столбик термометра не опустился ниже 7,0°С, что на 2,2°С выше, чем это было в 1906 году.

Ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Температура под утро до сих пор не опустилась ниже 6,8°С, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1914 году, на 1,3°С.

Температура первой декады марта превышает норму на 9,5°С и соответствует климатической норме первой декады апреля.

С начала марта метеорологи обсерватории уже зафиксировали 7 температурных рекордов.

Как сообщал "Апостроф", по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура февраля в Киеве превысила на 6,7 градуса привычные показатели. В целом она составила +2,5 градуса.