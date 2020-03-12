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Популярные среди украинцев курорты пошли на жесткие меры из-за коронавируса: что нужно знать

четверг, 12 марта 2020, 12:18
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В рамках профилактики распространения коронавируса в Турции и Индии решили перенести начало туристического сезона с конца марта на 15 апреля.

Об этом сообщают СМИ.

Туроператоров призвали отложить организацию туристических поездок в Турцию на период после 15 апреля.

"Серьезный риск, учитывая ситуацию с эпидемией в Европе", – отметил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

На месяц также решили перенести международные выставки, запланированные в стране после 16 марта.

При этом Коджа пояснил, что один или несколько случаев инфицирования не означают, что страна сталкивается с эпидемией. Глава ведомства рекомендовал гражданам соблюдать элементарные профилактические меры, чтобы свести к минимуму вероятность распространения вируса.

Отмечается, что ограничения касаются всех имеющихся виз, кроме дипломатических, официальных, а также виз ООН и международных организаций, рабочих и проектных. Решение вступает в силу в 12:00 13 марта 2020 года.

Индия тоже приостанавливает туристические визы до 15 апреля на фоне вспышки COVID-19

"Любой иностранный гражданин, который намерен путешествовать в Индию, может обратиться в ближайшую индийскую дипломатическую миссию", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что пока в Индии зафиксировано 60 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 11 марта, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса COVID-19 и назвала две главные проблемы.

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