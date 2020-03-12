В МИД Украины приняли неожиданное решение по работе сотрудников с детьми во время карантина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба позволил работникам внешнеполитического ведомства работать из дома или приходить с детьми на работу на время карантина, объявленного в Украине, из-за коронавируса.

Об этом он заявил на совместном с министром инфраструктуры брифинге в Киеве в четверг, 12 марта.

"Я официально разрешил сотрудникам Министерства иностранных дел две вещи: во-первых – работать дистанционно, во-вторых – те родители, которые из-за введения карантина не имеют возможности пристроить куда-то своих детей, они могут с детьми приходить на работу, мы обустроим специальное место (для детей – "Апостроф)", - сказал он.

В защиту такого решения Кулеба добавил, что согласно данным ВОЗ дети являются наиболее защищенной группой, у них зафиксировано меньше всего случаев заражения коронавирусом.

По его словам, сейчас такой момент, когда надо не сеять панику, а помогать друг другу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине заговорили о возможности ограничения авиасообщения с Германией и Францией.