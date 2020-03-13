СБУ заинтересовалась схемами чиновника киевского ГАСКа Евдокименко

Служба безопасности Украины расследует возможные факты коррупции в Департаменте государственного архитектурно-строительного контроля Киевской городской государственной администрации. В деле фигурирует скандальный строительный инспектор Андрей Евдокименко.

Об этом сообщает "Голос.uа".

Напомним, ранее сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой провели обыски в департаменте. Основанием для следственных действий стали системные злоупотребления должностных лиц, которые умышленно препятствовали законной деятельности субъектов хозяйствования с целью вымогательства взяток.

Как рассказывают столичные застройщики, инспектор Евдокименко под надуманными предлогами регулярно "проверяет" легальные стройплощадки: ищет основания для запрета или приостановки работ, натравливает на бизнес правоохранительные и проверяющие органы. Часто в жалобы Евдокименко вносил ложные сведения о том, что та или иная строительная компания якобы не оплатила паевой взнос, чем нанесла государству значительный ущерб.

"Поскольку каждое такое обращение правоохранители обязаны проверять, на объект начинают приходить разного рода инспекции. И пока идет проверка, предприятие не может работать в штатном режиме - приходится переносить сроки строительства, нести дополнительные издержки. Так как в 2020 году оплату паевого взноса отменили, скорее всего, что Евдокименко не захочет "голодать" и придумает еще более изощренную схему", - говорится в материале.

Евдокименко крышует "теневые" объекты и в то же время не дает работать законопослушным застройщикам, отказывающимся платить. На объекты самых "несговорчивых" инспектор приводит титушек и вместе с ними ломает стройматериалы, угрожает и провоцирует конфликт.

Прибыль от незаконной деятельности Евдокименко скрывает. Согласно декларации, он и его семья бездомные. В 2016 году единственным его доходом была зарплата - порядка 16 тыс. грн в месяц. При этом чиновник обладает парком элитных авто, включая Maybach, Porsсhe, Toyota Camry, и регулярно посещает дорогие рестораны и модные тусовки.