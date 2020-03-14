Снег возвращается: синоптики предупредили украинцев о перемене погоды

В субботу, 14 марта, температура воздуха в Украине упадет, а в некоторых областях прогнозируют мокрый снег.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Осадки в виде дождя со снегом пройдут в Волынской, Житомирской, Ровненской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Также местами дожди обещают в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях. В остальных регионах сухо, но облачно. Ветер южно-западный 7-12 м/с.
На западе страны температура воздуха днем составит +5...+7 градусов за Цельсием. Ночью столбики термометров упадут до +2...+4 градусов.
На востоке страны будет теплее - 7-11 градусов выше нуля днем и +4...+6 ночью.
Гораздо теплее погоду обещают на юге. Там +11...+14 днем и +5...+7 ночью.
В центральных областях дневная температура продержится на отметке +6...+9 градусов. В темное время суток будет +2...+4.
На севере Украины столбики термометров покажут +5...+7 градусов днем, а ночью - 2-4 выше нуля.
В Киеве 14 марта синоптики прогнозируют дожди со снегом. Температура днем - 5-7 градусов тепла, ночью +2...+4.
Как сообщал "Апостроф", синоптики прогнозируют холодное и дождливое лето в 2020 году в Украине: при этом одни уверены, что его стоит ждать уже в мае, другие не столь оптимистичны и прогнозируют тепло только к августу.