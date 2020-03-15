По Украине прошел шторм: тысячи людей остались без света

Из-за мощного штормового ветра по состоянию на 15 марта во многих областях Украины жилые дома и другие здания остались без света.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В результате осложнения погодных условий, а вследствие срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП, обесточены 159 населенных пунктов в 6 областях. В частности, без света остались: Киевская - 51, Житомирская - 46, Черниговская - 39, Черкасская - 9, Сумская - 13, Кировоградская - 1.

Отмечают, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады "Облэнерго".

Как ранее сообщал "Апостроф", синоптики прогнозировали, что 15 марта в Украине существенно похолодает, а порывы ветра достигнут 7-12 м/с.

Также синоптики прогнозируют холодное и дождливое лето в 2020 году в Украине.