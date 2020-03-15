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Умер известный британский музыкант, которого называют "отцом индастриала"

воскресенье, 15 марта 2020, 11:24
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Фото: Википедия

В субботу, 14 марта, вследствие болезни умер британский музыкант Дженезис Пи-Орридж.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на BBC News.

Он 2,5 года боролся с лейкозом. Скончался Дженезис в возрасте 70 лет.

Настоящее имя музыканта - Нил Эндрю Мэгсон. В 1975 году стал одним из основателей группы Throbbing Gristle, положившей начало стилю индастриал в музыке.

Следующим музыкальным проектом Пи-Орриджа стала группа Psychic TV, с которой он выступал до последнего времени.

Кроме того, Пи-Орридж известен как поэт, перформансист и приверженец концепции пандрогинности - он/она и жена Леди Джей сделали ряд пластических операций, чтобы выйти за пределы пола и стать идентичными.

"Он/a будет покоиться с миром и воссоединится со своей второй половиной - Жаклин "Леди Джей" Браер, покинувшей/им нас в 2007 году", - говорится в заявлении, распространенном дочерьми музыканта.

Как сообщал "Апостроф", в прошлом году в Вене (Австрия) умер украинский музыкант Владимир Каналош, который лечился в европейской стране от туберкулеза.

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