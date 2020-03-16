Работа – потом: Зеленский сделал новое заявление о закрытии метро из-за коронавируса

Президент Владимир Зеленский объяснил решение о закрытии метро в Киеве и других крупных городах необходимостью борьбы за здоровье украинцев.

Об этом он сообщил в эфире шоу "Свобода слова" на ICTV

"Я хотел бы, чтобы все украинцы были дома, это – лучший вариант борьбы с коронавирусом. Если все же надо куда-то ехать, то мы предложили такой вариант: в маршрутке можно ехать максимум 10 людям, в троллейбусах – по 20 человек в вагоне трамвая – тоже. Больше вариантов, как добираться до работы – нету. Разве что пешком", – сказал глава государства.

На замечание журналиста о возможном транспортном коллапсе Зеленский отметил, что для него главным является безопасность и здоровье украинцев.

"У меня было совещание с крупным бизнесом, отдельно некоторые предприниматели выделят маршрутки и автобусы, чтобы их работники могли доехать до работы. При этом я понимаю, что люди ждут ответа на вопрос "Как я доеду на работу?" При всем уважении у нас один ответ сейчас – а как нам, как государству, сделать так, чтобы меньше людей заболело? Мы решаем приоритетные вопросы, потом – работа", – добавил он.

Как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 16 марта, Кабинет министров Украины одобрил предложение Владимира Зеленского о закрытии метро для предотвращения распространения коронавируса.