Украину накрыли морозы: синоптики дали прогноз на начало недели

После морозной ночи в Украине днем 16 марта немного потеплеет.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Дневная температура воздуха будет выше на западной части страны. Там обещают +7...+11 градусов. На востоке прохладней: +2...+5 градусов за Цельсием.

В южных, северных и центральных регионах столбики термометров покажут +5...+8 градусов.

Также синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду на всей территории Украины. Ветер южно-западный 5-10 м/с.

В Киеве 16 марта ожидается +7...+9 градусов. Также без осадков.

Как сообщал "Апостроф", синоптики прогнозируют холодное и дождливое лето в 2020 году в Украине: при этом, одни уверены, что его стоит ждать уже в мае, другие не столь оптимистичны и прогнозируют тепло только к августу.