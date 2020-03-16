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Украину накрыли морозы: синоптики дали прогноз на начало недели

понедельник, 16 марта 2020, 06:14
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После морозной ночи в Украине днем 16 марта немного потеплеет.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Дневная температура воздуха будет выше на западной части страны. Там обещают +7...+11 градусов. На востоке прохладней: +2...+5 градусов за Цельсием.

В южных, северных и центральных регионах столбики термометров покажут +5...+8 градусов.

Также синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду на всей территории Украины. Ветер южно-западный 5-10 м/с.

В Киеве 16 марта ожидается +7...+9 градусов. Также без осадков.

Как сообщал "Апостроф", синоптики прогнозируют холодное и дождливое лето в 2020 году в Украине: при этом, одни уверены, что его стоит ждать уже в мае, другие не столь оптимистичны и прогнозируют тепло только к августу.

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