Как будут наказывать украинцев за нарушение карантина: появилось пояснение

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий объяснил каким образом украинцев будут наказывать за нарушение карантина из-за коронавируса.

Об этом он заявил в комментарии журналистам.

"У него (гражданина - "Апостроф") есть подтвержденный врачом диагноз и подписано "проинформированное согласие" о том, что он проинформирован, что он должен быть, если это тяжелый случай, госпитализирован в инфекционную больницу, если это не тяжелый должен быть дома и принимать симптоматическое лечение", - сказал он.

То есть, человек не имеет права выходить ни из палаты, ни из дома, чтобы не заразить других.

"Человек предупрежден, мы знаем, что он заболел, у нас есть справка в электронной системе и есть информация что это больной человек, и мы его встречаем в метро, где он подвергает опасности людей в метро или в магазине, или просто так. Вот за это наступает административная ответственность и он должен быть оштрафован, это если первый раз, а если второй, то там более жесткое наказание", - пояснил Радуцкий.

Напомним, что в Киеве коронавирусом заболело два человека : один из них - студент, который контактировал с зараженной пенсионеркой, а другая - туристка.