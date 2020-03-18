На фоне Европы, в Украине ситуация с антисемитизмом оптимистичнее - президент ЕКУ Борис Ложкин

Благодаря сотрудничеству Еврейской конфедерации Украины с МВД, ситуация с антисемитизмом в Украине выглядит оптимистичнее, чем в Европе.

Об этом на своей странице в Facebook написал президент ЕКУ Борис Ложкин.

"Однако тревожные звоночки раздаются и в нашей стране. Например, в течение двух месяцев 2020 года правоохранительные органы зафиксировали уже два случая онлайн-антисемитизма, причем в одном из них звучали призывы к физическому устранению евреев. Еврейская конфедерация Украины договорилась с министром внутренних дел Арсеном Аваковым о сотрудничестве еще в 2018 году, и с тех пор осуществляется тщательный мониторинг проявлений антисемитизма во всех регионах Украины", - подчеркнул он.

В качестве примеров Ложкин напомнил об инцидентах в Кривом Роге и Умани.

"В Кривом Роге было повреждено имущество Культурно-Просветительского Центра "Бейс Штерн Шульман". Вандал уже установлен, ему вручено подозрение в совершении правонарушения. А нападение на паломников-хасидов в Умани могло остаться неизвестным, так как сами хасиды о нападении на них не заявляли. Но помог мониторинг соцсетей. В одной из них сами нападавшие похвастались своим "подвигом". Ведется следствие", - написал президент ЕКУ.

Как подчеркнул Борис Ложкин, уровень антисемитизма является индикатором социального здоровья в любой стране. По этому показателю можно судить об общем уровне терпимости – к национальности, религии, взглядам, образу жизни

"Лекарство от этого вируса одно – просвещение. Мир однажды уже совершил ужасную ошибку. Кто знает о последствиях этой ошибки, не повторит ее еще раз", - заявил он.

По данным Министерства по делам диаспоры Израиля, наибольшее количество нападений на евреев отмечены в США, Великобритании, Франции и Германии.

"70% европейских евреев считают, что усилия правительств стран, в которых они сейчас живут, не дают должного эффекта. Почти половина европейских евреев задумывается об эмиграции в Израиль из-за роста антисемитских настроений в их странах. Антисемитизм в современном онлайн-мире трансформируется и с улиц уходит в соцсети. Но никто не знает, когда он вернется на улицы, в каком виде и масштабе", - отметил Ложкин.