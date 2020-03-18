В Украине поймали бывшего гаишника, который пытался похитить экс-судью: фото и видео

Бывший начальник Александрийского ГАИ УМВД Украины в Кировоградской области организовал похищение судьи Высшего хозяйственного суда в отставке, чтобы получить за него выкуп в размере 300 тысяч долларов.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, таким образом бывший гаишник решил улучшить свое материальное положение.

Чтобы найти исполнителя для осуществления преступного замысла, он обратился к представителям криминальных кругов Кировоградщины. В скором временем о готовящемся преступлении стало известно в СБУ.

Похищение планировалось по месту жительства судьи в городе Киеве. Удерживать его должны были в одном из киевских гаражей. За возвращение злоумышленник потребовал у жены похищенного, которая работает секретарем Верховного суда Украины, 300 000 долларов выкупа. Деньги женщина должна была передать через его сообщника.

В спецслужбе имитировали похищения "жертвы". Задержали организатора похищения на одной из автозаправок на Кировоградщине после получения оговоренного выкупа. Чтобы замести следы и избежать разоблачения, он приобрел для ведения переговоров отдельные средства связи и осуществлял звонки из Кременчуга Полтавской области.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", - сообщили в пресс-службе СБУ.





Тем временем продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к указанному преступлению.

Как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники спецподразделения КОРД в Днепре задержали четверых мужчин, которых подозревают в похищении девушки.