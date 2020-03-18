RU  UA  EN

среда, 18 марта
  • НБУ:USD 27.20
  • НБУ:EUR 29.20
НБУ:USD  27.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

18 марта

20:01
Увольнять не имеют права: Зеленский сделал срочное заявление по карантину в Украине
19:29
В Украине поймали бывшего гаишника, который пытался похитить экс-судью: фото и видео
19:02
В офис, в бар и на каждый день: 8 стильных образов с белой рубашкой на весну 2020 Lime
18:58
Приехала из Италии: в еще одной области Украины обнаружили серьезное подозрение на коронавирус
18:28
Кабмин принял решение по студентам из-за карантина
18:28
Не выдержали и дня: в Киеве задумались о возобновлении метро
18:06
Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко рассказала о любимом, с которым состоит в отношениях более 5 лет Lime
17:58
Под Киевом на железной дороге произошел бунт из-за карантина: опубликованы фото
17:50
В Украине маршрутчиков начали штрафовать за нарушение карантина: первое видео
17:33
Украинцам готовят приятный сюрприз по коммуналке на время карантина
17:15
Актер Идрис Эльба поделился страхами после диагностики коронавируса Lime
17:00
Отвечаем на главные вопросы об отмене Евровидения-2020 - что с песнями и почему не провели онлайн? Lime
Все новости

В Украине поймали бывшего гаишника, который пытался похитить экс-судью: фото и видео

среда, 18 марта 2020, 19:29
переглянути новину українською

Бывший начальник Александрийского ГАИ УМВД Украины в Кировоградской области организовал похищение судьи Высшего хозяйственного суда в отставке, чтобы получить за него выкуп в размере 300 тысяч долларов.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, таким образом бывший гаишник решил улучшить свое материальное положение.

Чтобы найти исполнителя для осуществления преступного замысла, он обратился к представителям криминальных кругов Кировоградщины. В скором временем о готовящемся преступлении стало известно в СБУ.

Похищение планировалось по месту жительства судьи в городе Киеве. Удерживать его должны были в одном из киевских гаражей. За возвращение злоумышленник потребовал у жены похищенного, которая работает секретарем Верховного суда Украины, 300 000 долларов выкупа. Деньги женщина должна была передать через его сообщника.

В спецслужбе имитировали похищения "жертвы". Задержали организатора похищения на одной из автозаправок на Кировоградщине после получения оговоренного выкупа. Чтобы замести следы и избежать разоблачения, он приобрел для ведения переговоров отдельные средства связи и осуществлял звонки из Кременчуга Полтавской области.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", - сообщили в пресс-службе СБУ.


Тем временем продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к указанному преступлению.

Как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники спецподразделения КОРД в Днепре задержали четверых мужчин, которых подозревают в похищении девушки.

Фотогалереи

Все
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева

Читайте также

Режим чрезвычайной ситуации для жителей Киевской области: почему это не страшно

Внутреннее измерение конфликта и переговоры: предательство или план?

Коронавирус против Украины: почему инфицирован­ных может быть намного больше

Не допустить апокалипсис: что делает власть в борьбе с коронавирусом

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: