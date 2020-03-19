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Еще теплее: синоптики рассказали про погоду перед новым похолоданием

четверг, 19 марта 2020, 06:24
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На днях синоптики огорчили украинцев тем, что в выходные в стране ожидается резкое похолодание и даже мокрый снег. Однако не стоит огорчаться, ведь в ближайшие дни погода будет радовать весенним теплом. Так, в четверг, 19 марта, в Украине не ожидается осадков и дневная температура будет достигать 17 градусов тепла.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Теплее всего в этот день будет на западной части страны, а по остальной территории ожидается до 14 градусов тепла.

В Киеве в четверг днем от 13 до 15 градусов тепла, ночью - от 0 до 2 градусов с отметкой плюс.

В целом по стране ожидается облачная погода, но солнце также будет радовать украинцев.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в Украину надвигается похолодание.

Подробнее о том, когда ждать весну и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украине.

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