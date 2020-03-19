Коронавирус нипочем: сети взбудоражила очередь за визами в Ивано-Франковске, видео

В сети появилось видео длинной очереди возле одного из визовых центров Ивано-Франковска.

Видеоролик появился в Facebook пользователя сети Андрея Меринды.

На видео, снятом с салона автомобиля, видно очень длинную очередь. Примечательно то, что люди в ней не соблюдают правила карантина, то есть расстоянии 1 метр, и стоят очень тесно.

"Большинство людей приехали за паспортами, то что все на один день, это не правильная организация визового центра ... А скопления и контроль должны разрулить и организовать на месте полиция и контролирующие органы", "Этим людям реально ум нужен ... Нет слов", "С ума сошли все точно, а карантин", "Нет ума", - пишут в комментариях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве из-за введения карантина на остановках общественного транспорта возникают огромные очереди на автобусы.

Также, буквально через несколько часов после того, как в Киеве объявили карантин из-за пандемии коронавируса, жители столицы начали массово скупать продукты и предметы первой необходимости в супермаркетах.