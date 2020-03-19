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Не хватает денег на лекарства и кровати: озвучена ситуация с медициной в Черновцах

четверг, 19 марта 2020, 16:58
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В областном центре Черновицкой области, где, по состоянию на 19 марта, было обнаружено больше всего случаев заражения коронавирусом Covid-19, существуют серьезные проблемы с финансированием медицинской сферы.

Об этом говорится в отчете Государственной аудиторской службы Украины.

Отчет был опубликован 9 января 2020 года и был составлен по результатам финансового аудита бюджета города Черновцы за период с 1 января 2017 года по 31 мая 2019 года. С полной версией отчета можно ознакомиться здесь.

Аудит установил, что в Черновцах не удовлетворена потребность населения в лекарствах, в частности в инсулине и имуносупрессивных препаратах. Также отмечается неоптимизированность количества коек в больницах.

"Недостаточный уровень финансовой обеспеченности здравоохранения (особенно медикаментами и продуктами питания) рядом с необеспеченностью медикаментами за счет централизованных поставок, наличием других нерациональных расходов, делает невозможным удовлетворение потребности населения в доступной, высококачественной и эффективной медицинской помощи, и, как следствие, большинство расходов при лечении осуществляется за счет больного", - говорится в отчете.

Как ранее сообщал "Апостроф", мать умершей в Черновцах 33-летней женщины, у которой был подтвержден коронавирус, утверждает, что дочери вовремя не оказали помощь.

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