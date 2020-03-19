В Украине уже десятки человек нарушили карантин: фото, видео и заявление полиции

В Украине по состоянию на 19 марта работает 15 тысяч мобильных групп полиции, они выявляют нарушения мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Об этом рассказал заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, передает отдел коммуникаций полиции.

По его словам, начали работу контрольно-проверочные пункты, на которых будут проверять состояние здоровья граждан. Полицейские будут контролировать выполнение перевозчиками и субъектами хозяйствования ограничений, установленных правительством. В частности, по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП Украины было составлено: 10 протоколов - в Донецкой области, 7 - в Киеве, 6 - в Херсонской, 3 - в Киевской, по 2 - в Полтавской и Черниговской, по одному - в Одесской и Черновицкой областях.

"Приоритетом полиции сейчас являются профилактические меры, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми субъектами хозяйствования, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок. Однако уже на территории государства составлено 32 административных протокола, в частности больше всего - в Донецкой области", - отметил Фацевич.

По Киеву, в полиции рассказали о 3 фактах нарушений по ст. 44-3 КоАП, два из которых - во время проверки пассажирских перевозок. В первом случае водители, не соблюдая требований постановления правительства, перевозили более 10 пассажиров, во втором - магазин бытового обслуживания вопреки закону продолжил свою работу.

Полицейские провели разъяснительную работу по недопущению нарушений санитарно-противоэпидемических правил и норм. Протоколы переданы в суд, нарушителям грозит штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал "Апостроф", ранее на одной из остановок общественного транспопорта в Киеве произошла потасовка, киевляне пытались зайти скорее в автобус, поскольку только 20 человек может там находиться одновременно по распоряжению властей. На месте работала полиция, но им долго не удавалось успокоить людей.