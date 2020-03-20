Экс-губернатор Степанов привез одесским медикам защитные костюмы и маски

Экс-глава Одесского региона Максим Степанов нашел и доставил в больницы области 1000 защитных костюмов и 1000 масок. Они уже распределены между врачами и медперсоналом одесской "экстренки", городской инфекционной и областной больниц.

Об этом Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook.

"Огромное спасибо вам, врачи и медсестры, за ту работу, которую вы делаете. Спасибо за сохранность нашего здоровья. За то, что сегодня мы именно благодаря вам чувствуем себя защищенными, потому что понимаем: пока вы в строю, у этой болезни есть достойный противник", – отметил Максим Степанов.

Кроме катастрофической нехватки средств индивидуальной защиты, масок и респираторов, в Одесском регионе, как и во всей стране, сохраняется глобальный дефицит аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). В Украине на данный момент их всего 605.

Отметим, на сегодня лабораторно подтверждено 26 случаев COVID-19 в Украине, из них 3 летальных: Черновицкая – 15 (1 летальный), Житомирская – 2 (1 летальный), Киевская – 2, Донецкая – 1, Ивано-Франковская – 1 (летальный), Днепропетровская – 2, Киев – 3 случая.

Напомним, ранее Максим Степанов нашел и купил для Одесской инфекционной больницы аппарат ИВЛ, без которого спасение тяжелых больных коронавирусом просто невозможно.