Группа иностранцев-паломников привезла из Украины домой коронавирус

В Молдове были зафиксированы четыре случая заболевания коронавирусом Covid-19 у граждан, которые вернулись из паломничества в Украину.

Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон.

Он утверждает, что все четверо граждан Молдовы якобы ездили в Почаевскую лавру.

"Конечно, хорошо, когда мы ездим за рубеж, но нужно помнить, что у нас 4 случая коронавируса у верующих, которые ездили в Почаевскую лавру в Украине", – говорит Додон.

Всего в Молдове было подтверждено 66 случаев инфицирования коронавирусом: за пятницу, 20 марта, были подтверждены 17 новых случаев. Один пациент уже выздоровел.

Как ранее сообщал "Апостроф", по состоянию на 23:00, 20 марта, Министерство здравоохранения Украины официально подтвердило 41 случай заболевания коронавирусом Covid-19.