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Теперь тут живут убийцы: волонтеры показали трогательное фото из дома, захваченного боевиками ЛНР

пятница, 20 марта 2020, 09:29
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Волонтеры показали дом с передовой в Луганской области, где раньше жили мирные граждане, а потом сюда пришли боевики террористической "ЛНР".

Историю опубликовало сообщество "Вернись живым" в Facebook.

"Здесь жили люди, здесь они, наверное, были счастливы. Такие мысли возникают, когда смотришь на эти старые черно-белые снимки. Обычные фотографии на стене в обычной хате на Луганщине. Небольшие окна, ковер на стене. Судя по обстановке, хозяевам этого дома уже далеко за 70 лет. Сейчас здесь также живут люди. Только одеты они в военную форму", - написали в сообществе.

Как говорят украинские военные, которые держат оборону в этом направлении, они не знали хозяев дома. При этом украинские солдаты с большим уважением относятся к чужому имуществу и ничего не трогают в домах мирных людей.

"Наверное, люди здесь были счастливы. Видели, как растут дети, как играют во дворе внуки. Хочется верить, глядя на старые фотографии, они еще живы. надеяться", - говорится в сообщении.

Напомним, что в сети опубликовали трогательное фото детей погибшего защитника Украины - бойца ВСУ Андрея Широкова, который служил на фронте под позывным "Семьянин".

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