В Украине за месяц умерли сотни людей, и это не коронавирус: опубликована жуткая статистика

В январе 2020 года в Украине умерли 621 пациент, у которых были диагностированы грипп и пневмония.

Об этом сообщается в отчете Государственной службы статистики Украины от 20 марта.

Так, в отчете говорится, что в целом от болезней органов дыхания в первый месяц года умерли 1203 человека.

По данным за февраль статистика пока неизвестна.

Каксообщал "Апостроф", атипичная пневмония – когда жидкость заполняет легкие, является характерным симптомом для коронавируса COVID-19, именно по этой причине зафиксирована большая часть летальных случаев коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что в Италии умерло больше 400 человек, зараженных коронавирусом. Также по стране зафиксировано около 5000 новых заражений. Число жертв от COVID-19 в Италии превысило число жертв в Китае.