RU  UA  EN

суббота, 21 марта
  • НБУ:USD 27.05
  • НБУ:EUR 29.00
НБУ:USD  27.05
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 марта

07:12
Не находите антисептик для рук? Вот простой рецепт его приготовления дома Lime
01:22
Как победить коронавирус: ученые и медики провели успешный эксперимент

20 марта

20:04
Блогер выстроил чудо-конструкции из домино и пригласил своих кошек все разрушить: видео Lime
19:40
Это катастрофа: в Италии рекордное количество смертей от коронавируса за день
19:12
Больной коронавирусом князь Монако рассказал о первых симптомах инфекции Lime
18:34
Все уже забыли о финале "Игры престолов", а Эмилия Кларк решилась на признание - говорит, разочарована Lime
18:00
Джамала чувственно перепела хит Билли Айлиш - фанаты в восторге Lime
17:42
На свой первый день рождения в тюрьме Вайнштейн получил видеоролик о предотвращении самоубийств Lime
17:18
Говорят, фильм "Заражение" предсказал пандемию коронавируса - вот 5 любопытных совпадений Lime
17:17
Сколько продлится карантин: в Европе дали грустный прогноз
16:54
Deep Purple выпустили клип к синглу из нового альбома Whoosh! Lime
16:35
Дочери Брюса Уиллиса поздравили отца с 65-летием милыми детскими фото Lime
Все новости

В Украину возвращается зима: синоптики предупредили про снег и резкое похолодание

суббота, 21 марта 2020, 06:26
переглянути новину українською
Фото: Facebook

В субботу, 21 марта, в Украине ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться обильными осадками практически во всех областях.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, в субботу осадки не ожидаются только на Донбассе и в Харьковской области. Все остальные регионы будут охвачены дождями, а в некоторых возможен мокрый снег.

Так, в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях днем ожидается дождь, а во всех остальных регионах - сильный дождь и днем и ночью.

В среднем температура по стране составит от 3 до 13 градусов тепла днем, а ночью - от 1 до 6 градусов с отметкой плюс.

В Киеве 21 марта ожидается сильный дождь, возможен мокрый снег. Днем температура воздуха ожидается от 3 до 7 градусов, ночью - от 3 до 5.

Подробнее о том, когда ждать весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

Фотогалереи

Все
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта

Читайте также

Больницы забиты пациентами, пенсию брать неоткуда: как живет Донецк в эпоху коронавируса

Обвал экономики, миллионы умерших и конец Трампа: с чем останется мир после пандемии коронавируса

Болеть будем волнами: когда человечество сможет укротить коронавирус

Разрезанный Киев и маршруты в никуда: к чему привел транспортный карантин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: