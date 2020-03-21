В Украину возвращается зима: синоптики предупредили про снег и резкое похолодание

В субботу, 21 марта, в Украине ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться обильными осадками практически во всех областях.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, в субботу осадки не ожидаются только на Донбассе и в Харьковской области. Все остальные регионы будут охвачены дождями, а в некоторых возможен мокрый снег.

Так, в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях днем ожидается дождь, а во всех остальных регионах - сильный дождь и днем и ночью.

В среднем температура по стране составит от 3 до 13 градусов тепла днем, а ночью - от 1 до 6 градусов с отметкой плюс.

В Киеве 21 марта ожидается сильный дождь, возможен мокрый снег. Днем температура воздуха ожидается от 3 до 7 градусов, ночью - от 3 до 5.

Подробнее о том, когда ждать весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.