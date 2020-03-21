Заразился сам – зарази другого: как украинцы демонстрируют преступное пренебрежение к режиму карантина

Украинцы массово нарушают режим карантина, а зараженные коронавирусом подвергают опасности своих близких и не только, - такой вывод делает дипломированный врач, работник "Института общей и неотложной хирургии НАМНУ" Гуля Сайко.

Мыслями и фактами на эту тему она поделилась на странице в Facebook в пятницу 20 марта.

Сайко также приводит ряд вопиющие фактов о безответственном, а порой и откровенно преступном, поведении украинцев во время объявленного в стране карантина, как защитной меры против распространения вируса COVID-19.

Так работник одного из турагентств в Житомире, уже зная, что заражен коронавирусом, тем не менее скрыл этот факт и повез очередную группу туристов в Австрию, подвергая их риску заражения.

Другой случай: киевлянин прошёл тестирование на коронавирус в одной из частных клиник столицы. Диагноз оказался положительным, но руководство клиники скрыла эту информацию, боясь, что после огласки медзаведение закроют.

Мамы с детьми резвятся на детских площадках, женщина с подтвержденным диагнозом легкомысленно отправляется в магазин за покупками…

"Транспорт закидывают камнями за отказ водителя везти больше десяти человек", - пишет автор поста. И делает полный горькой иронии вывод, звучащий, как приговор: "Это всё, что нужно знать о нашем населении страны. Именно, населении, потому что до граждан с пониманием ответственности за себя и других нам далеко."

Как сообщал "Апостроф", первой жертвой коронавируса в Украине стала 71-летняя пенсионерка из Житомирской области, умершая 13 марта.

Всего же на сегодняшний день от GOVID19 скончались три человека. Ранее также сообщалось о смерти в Черновцах 33-летней женщины и 36-летней женщины в Ивано-Франковске.

Также 19 марта в Италии, в провинции Бергамо умерла еще одна наша соотечественница – жительница Львовской области Галина.