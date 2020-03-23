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23 марта - день Галины: яркие открытки и поздравления в стихах и прозе

понедельник, 23 марта 2020, 17:19
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В понедельник, 23 марта, провославные отмечают день памяти мученицы Галины Коринфской.

На именины Галины по церковному календарю девушек и женщин с таким именем принято поздравлять с днем ангела.

Отметим, что имя "Галина" имеет древнегреческое происхождение. Греки называли так штиль на море, а также состояние спокойствия и тишины. Считается, что девушки по имени Галина отличаются смелостью, самоуверенностью и общительностью. Они часто становятся душой компании и обретают массу поклонников среди сильного пола.

Поздравления

Галина — чуткая, прекрасная,

Как солнце — светлая и ясная!

Такая искренняя, добрая!

Немножко дерзкая и гордая.

И, безусловно, справедливая,

Порою чуточку строптивая...

Своим идеям вечно верная,

А поведением –примерная!

Всегда останешься такой,

Веселой, красивой и родной!

***

С днем ангела, Галина, пусть твой Ангел Хранитель помогает во всех добрых делах и благих начинаниях!

***

Галина - значит, безмятежная.

В день именин хочу желать:

Такой будь доброю и нежною,

Какой тебя дано мне знать.

Пусть будет много в жизни радости,

Волшебной мира красоты,

Добра, тепла и счастья сладости,

Больших успехов высоты!

***

Галя, наконец-то дождалась!

Ангел прилетел к тебе на крыльях.

И хоть он устал и шея в мыле -

Все-таки принес любовь и страсть!

В этот час его с улыбкой встреть,

Приготовь чайку и что покрепче,

Чтобы был с тобою он и впредь,

А не лишь в день Ангела сердечный!

***

Галиночко, з Днем ангела! Бажаю, щоб в житті особистої все було тільки на "відмінно"!

***

В чистый, светлый праздник именин,

Вас, Галина, поздравляю я!

И желаю Вам достичь вершин,

О которых мечтали всегда!

Пусть и в зиму, и в жаркое лето

Счастье, вера Вас ждут на пути!

Чтоб любовью Вы были согреты,

Чтоб удача ждала впереди!

***

Галиночко, з Днем ангела! Бажаю, щоб в житті особистої все було тільки на "відмінно"!

***

Галя, именины наступили,

Что же этот день тебе сулит?

Я желаю, чтоб тебя любили,

И тебе желаю полюбить.

Будь красивой, умной, постоянной,

В общем-то не девушка, а клад!

Мудрой будь всегда невероятно,

Пусть глаза, как звездочки, горят!

Также 23 марта свои именины отмечают Ника, Павел, Виктор и Анастасия с Дмитрием. Их тоже можно поздравить с днем ангела.

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