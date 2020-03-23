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Мороз до -7 и снегопады: синоптики порадовали "весенним" прогнозом на начало недели, фото

понедельник, 23 марта 2020, 06:20
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Фото: Погляд

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни, в Украине ожидается снижение температуры до -7 градусов и мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр

В связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры: ночью до -1 ...- 7, днем до +3 ...- 3, на юге и востоке ночью около 0 градусов, днем до +2 ... +7.

23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с и осадками: в западных, северных, центральных и Харьковской областях в виде дождя и мокрого снега.

Местами ожидается образование снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица, - в южных, Луганской и Донецкой областях осадки преимущественно в виде дождя.

В Карпатах 23 марта небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица.

По прогнозам синоптиков 23 марта, ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, что приведет к нарушению движения транспорта на автодорогах в горной местности.

К 23 марта на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей, 22-23 марта - в горах Черновицкой области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

24-25 марта сохранится холодная, без осадков погода.

24 марта по всей территории Украины будет ясно и солнечно.

Температура воздуха плюсовая, до +10.

25 марта в Украине потеплеет, в некоторых областях будет больше 10 градусов тепла.

По всей стране ясно и солнечно, осадки не предусматриваются.

Как сообщал "Апостроф", в киевском ботаническом саду имени Александра Фомина уже началась настоящая весна: там цветут крокусы и магнолии.

Подробнее о прогнозе погоды на выходные читайте в материале "Апострофа" - Зима со снегом: погода шокирует украинцев в ближайшие дни.

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